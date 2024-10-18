One Direction сделали заявление после трагической смерти Лиама Пэйна

Отметим, что запись на странице музыкального коллектива в соцсетях группы появилась впервые за четыре года.

"Мы полностью опустошены известием о смерти Лиама. Со временем, когда все смогут, будет что сказать. Но сейчас мы найдем время, чтобы скорбеть и осознать потерю нашего брата, которого мы очень любили. Воспоминания, которые мы с ним разделили, будут храниться вечно. Сейчас наши мысли с его семьей, его друзьями и фанатами, которые любили его вместе с нами. Нам будет его ужасно не хватать. Мы любим тебя, Лиам", - сказано в заявлении.

One Direction прокомментировали смерть Пэйна (фото: instagram.com/onedirection)

Трагедию также прокомментировали отдельно Гарри Стайлс и Луи Томлинсон, опубликовав совместные кадры с музыкантом.

"Я по-настоящему опустошен уходом Лиама. Его главным удовольствием было делать других людей счастливыми. Для меня было огромной честью быть рядом с ним в такие моменты. Лиам жил открыто, с душой настежь, он заражал всех своей жизненной энергией. Он был добрым, поддерживающим и невероятно любящим. Годы, которые мы провели вместе, - одни из самых ценных, что у меня есть. Я буду вечно скучать по тебе, мой дорогой друг", - написал Стайлс.

Лиам Пэйн (фото: instagram.com/liampayne)

"Мне очень больно писать это, но вчера я потерял брата. Лиам был тем, на кого я равнялся каждый день, такой позитивный, веселый и добрый. Я впервые встретил Лиама, когда ему было 16, а мне 18, я был мгновенно поражен его голосом, но, что более важно, со временем я получил шанс увидеть доброго брата, к которому я стремился всю свою жизнь.

Лиам был невероятным автором песен с великолепным чувством мелодии, мы часто говорили о том, чтобы вернуться в студию вместе, чтобы попытаться воссоздать ту творческую химию, которую мы создали в группе.

И для записи, Лиам был, по моему мнению, самой важной частью One Direction. Его опыт с юных лет, его идеальная подача, его присутствие на сцене, его талант к написанию текстов. Список можно продолжать. Спасибо, что сформировал нас, Лиам.

Луи Томлинсон (фото: instagram.com/louist91)

Сообщение для тебя, Лиам, если ты слушаешь. Я чувствую, что мне очень повезло, что ты был в моей жизни, но мне очень трудно смириться с мыслью о прощании. Я так благодарен за то, что мы стали еще ближе со времен группы, часами разговаривать по телефону, вспоминать тысячи удивительных воспоминаний, которые мы пережили вместе - это роскошь, которую я думаю, что буду иметь с тобой на всю жизнь. Я был бы рад снова разделить с вами сцену, но этому не суждено случиться.

Я хочу, чтобы ты знал, что если я когда-нибудь понадоблюсь Мишке, я буду дядей, в котором он нуждается в жизни, и буду рассказывать ему истории о том, каким замечательным был его папа.

Я хотел бы попрощаться с тобой и еще раз сказать, как сильно я тебя любил.

Пейн, мой мальчик, один из моих лучших друзей, мой братик, я люблю тебя. Спи спокойно", - щемяще обратился к другу Луи Томлинсон.

Луи Томлинсон и Лиам Пэйн (фото: instagram.com/louist91​​)

Что известно о смерти Лиама Пейна

Смерть Лиама Пейна была зафиксирована в ночь на 17 октября. По информации экстренных служб, он выпал с третьего этажа гостиницы в престижном районе Буэнос-Айреса. Артист скончался на месте от серьезных травм, включая перелом черепа.

По данным СМИ, тело Лиама нашла полиция, прибывшая по экстренному вызову, в котором сообщалось об агрессивном мужчине.

Есть предположение, что он мог находиться под влиянием наркотиков и алкоголя. Перед своей смертью музыкант устроил беспорядок в номере и сломал ноутбук.

Лиам Пэйн (фото: instagram.com/liampayne)