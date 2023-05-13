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Омолоджують та підтягують шкіру: які салонні процедури справді ефективні

Які салонні процедури справді корисні для шкіри обличчя (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зараз у салонах краси можна зробити просто величезну кількість процедур. Однак, не усі вони дієві, як йдеться у рекламі. Є певний список процедур, які справді сприяють омолодженню шкіри та покращують кровообіг.

Про це повідомила косметолог Ольга Тітова в Instagram.

За її словами, більшість омолоджуючих процедур у салоні навпаки прискорюють старіння.

Загалом існує два критерії, за якими можна розпізнати, чи справді корисні процедури. Це ті, які:

  • не травмують шкіру;
  • прискорюють кровообіг.

Масаж обличчя

Це найкорисніша процедура всіх часів, яка дійсно омолоджує, підтягує обличчя та розгладжує мімічні зморшки. Також така процедура найпоширеніша та найефективніша.

Навіть якщо шкіра недоглянута, суха, ніколи не знала засобів для догляду, ефект від масажу починає проявлятися вже за місяць, на п'яту процедуру. Масаж добре живить, зволожує шкіру, стимулює роботу м'язів, які підтримують шкіру.

Мікрострумова терапія

Така процедура має ефект ліфтингу та стимулює м'язи. До того ж за результатом нагадує масаж.

Процедура пов’язана з впливом електричного струму на шкіру, всю глибину м’яких тканин. Специфіка задіяного струму - вкрай мала амплітуда і низькі частоти.

Ультразвуковий пілінг

Експерт каже, що це процедура глибокого очищення шкіри, але дуже дбайлива та делікатна. Головне її правило - не травмувати.

Ультразвукові коливання забезпечують глибоке проникнення активних інгредієнтів в шкіру, збагачуючи її поживними речовинами. Ультразвук подається дуже низької потужності, тому ризику для здорових клітин немає. Вібрація також діє як масаж, який стимулює вироблення колагену.

Led-терапія

Під час такої процедури відбувається лікування світлом різного кольору.

Поглинаючи світлову енергію певного кольору, шкіра формує біологічну відповідь, яка проявляється у підвищенні температури, покращенні кровообігу, прискоренні обмінних процесів та інших ефектах.

Маски для обличчя

Різноманітні маски для обличчя, особливо альгінатні чудово покращують стан обличчя. До речі суперефективно використати альгінатну маску після масажу обличчя.

До того ж усі такі процедури мають ще й антистресову дію

Раніше ми повідомляли, як доглядати за зоною декольте, щоб зберегти молодість і красу шкіри.

Також ми писали, як зупинити старіння та зменшити свій біологічний вік.

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