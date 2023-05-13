Омолаживают и подтягивают кожу: какие салонные процедуры действительно эффективные

По ее словам, большинство омолаживающих процедур в салоне наоборот ускоряют старение.

В общем, существует два критерия, по которым можно распознать действительно ли полезные процедуры. Это те, которые:

не травмируют кожу;

ускоряют кровообращение.

Массаж лица

Это самая полезная процедура всех времен, действительно омолаживающая, подтягивающая лицо и разглаживающая мимические морщинки. Также такая процедура наиболее распространена та эффективна.

Даже если кожа ухоженная, сухая, никогда не знала средств по уходу, эффект от массажа начинает проявляться уже через месяц, на пятую процедуру. Массаж хорошо питает, увлажняет кожу, стимулирует работу поддерживающих кожу мышц.

Микротоковая терапия

Такая процедура оказывает эффект лифтинга и стимулирует мышцы. К тому же по результату напоминает массаж.

Процедура связана с воздействием электрического тока на кожу, всю глубину мягких тканей. Специфика задействованного тока - крайне малая амплитуда и низкие частоты.

Ультразвуковой пилинг

Эксперт говорит, что это процедура глубокой очистки кожи, но очень бережная и деликатная. Главное ее правило - не травмировать.

Ультразвуковые колебания обеспечивают глубочайшее проникновение активных ингредиентов в кожу, обогащая ее питательными веществами. Ультразвук подается очень низкой мощности, поэтому риска для здоровых клеток нет. Вибрация также действует как массаж, стимулирующий выработку коллагена.

Led-терапия

Во время такой процедуры происходит лечение светом разного цвета.

Поглощая световую энергию определенного цвета, кожа формирует биологический ответ, проявляющийся в повышении температуры, улучшении кровообращения, ускорении обменных процессов и других эффектах.

Маски для лица

Различные маски для лица, особенно альгинатные, прекрасно улучшают состояние лица. Кстати, суперэффективно использовать альгинатную маску после массажа лица.

К тому же, все такие процедуры обладают еще и антистрессовым действием.