Як зупинити старіння та зменшити свій біологічний вік: експерт назвав 4 способи

53-річний молекулярний біолог із Гарвардського університету повідомив, що тести ДНК показали, що його біологічний вік становить 43 роки. Він зізнався, що у свої 30 років мав зайву вагу та надто багато пив алкоголю. Він вирішив змінити це, щоб стати кращою версією себе.

Так, біолог Девід Сінклер розповів як зменшити свій біологічний вік на десять років, пише Express.

Як зменшити свій біологічний вік

Порада Сінклера по зменшенню вашого біологічного віку полягає в тому, щоб займатися фізичною активністю.

Вправи вирішують усе, оскільки допомагають підтримувати м'язову масу, покращують здоров'я серця та зменшують запалення.

Аеробні вправи рекомендуються тричі на тиждень, вони можуть включати:

Плавання

Біг

Швидка ходьба

Їзда на велосипеді.

Також рекомендується періодичне голодування, щоб уповільнити швидкість старіння.

53-річний Девід Сінклер (фото: instagram.com/davidsinclairphd)

"Я намагаюся вкласти свій основний прийом їжі в кілька годин на день, коли це можливо. І цей період голодування також дуже вплинув на мій передбачуваний біологічний вік", - розповів Сінклер.

Щодо улюблених напоїв Сінклера, то це дві чашки зеленого чаю матча на день.

Хоча дослідження його антивікових властивостей ще не завершено, чай матча дійсно містить антиоксиданти, які можуть допомогти зупинити пошкодження клітин.

Сінклер також звертає увагу на фактор стресу, оскільки хронічний стрес пов'язаний із запаленням. Тому намагайтеся мінімізувати переживання та стрес у вашому житті!

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