Омолаживает, увлажняет и защищает кожу: какое средство должно быть в уходе

Правильный уход за кожей поможет с возрастом выглядеть на годы помоложе. Одним из ингредиентов для ухода за кожей, который является популярным - это гиалуроновая кислота. Следует знать, каковы ее преимущества для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Style) со ссылкой на сайт Best life online .

Что такое гиалуроновая кислота

Гиалуроновая кислота - это вещество, которое естественным образом производится в организме в небольших дозах и обычно содержится в коже, глазах, суставах и других тканях.

Кислота также используется в ряде средств по уходу за кожей, включая увлажняющие средства, мази и сыворотки. Однако они обычно поступают из растительных источников, используемых учеными с помощью процесса, известного как микробная ферментация.

Доктор медицинских наук Ален Мишон рассказал, что при нанесении на кожу гиалуроновая кислота действует как увлажнитель, притягивая воду к поверхности кожи, чтобы она была хорошо увлажненной.

Гиалуроновая кислота подходит для большинства людей, в том числе для тех, кто имеет сухую, чувствительную, жирную, комбинированную или подверженную акне кожу.

Преимущества гиалуроновой кислоты

Повышенная влажность

Кожа будет увлажненной, если вы добавите гиалуроновую кислоту к своему уходу за кожей.

Гиалуроновая кислота впитывает воду из окружающей среды в кожу для увлажнения, таким образом уменьшая сухость.

Сыворотка или крем с гиалуроновой кислотой помогут нормальной коже поддерживать здоровый уровень гидратации.

Антивозрастной эффект

Кожа будет выглядеть моложе после использования продуктов, содержащих гиалуроновую кислоту.

Поддерживая увлажненную кожу, гиалуроновая кислота может помочь уменьшить тонкие линии и морщины. Она действует на поверхностный уровень кожи, улучшая ее текстуру и эластичность и делая морщинки менее заметными.

Восстановление

Гиалуроновая кислота может также помочь восстановить кожу, если она была повреждена. Она помогает быстрому восстановлению кожи, что важно для тех, кто страдает акне, шрамами или другими типами повреждений кожи.

Усиленный липидный барьер

Липиды в эпидермисе действуют как защитный барьер, предотвращая попадание грязи, токсинов и других загрязнений в слои кожи.

Гиалуроновая кислота не только помогает избежать визуальных симптомов нарушенного кожного барьера, таких как сухость и раздражение, но и защищает от факторов окружающей среды, таких как ультрафиолетовое излучение.

Более здоровый цвет лица

Обильное и регулярное увлажнение помогает поддерживать здоровую кожу, способствуя более ровному и сияющему цвету. Хорошо увлажненная кожа менее подвержена воздействию внешних раздражителей, таких как покраснение и раздражение.

Кроме того, обезвоживание гарантирует тусклость и помогает кожа поддерживает баланс влаги, что приведет к обновленному и более яркому цвету.