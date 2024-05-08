Омолоджує та запобігає утворенню каменів в нирках: ось який фрукт корисний для здоров'я

Містять багато антиоксидантів та вітамін С

Усі цитрусові, такі як апельсини, грейпфрути та лимони є багатим джерелом рослинних сполук з антиоксидантними властивостями, такими як вітамін С і флавоноїди.

Дієтолог Лейсі Путтак розповіла, що сік одного лимона забезпечує більше однієї третини рекомендованої добової норми вітаміну С.

Відомо, що вітамін С пов’язаний із підтримкою здорової імунної функції. Також він знижує ризик хронічних захворювань, таких як діабет, допомагає загоїти пошкоджені тканини та підтримувати здоров’я серця, запобігаючи атеросклерозу.

Стимулює вироблення колагену в шкірі

Вітамін С є популярним завдяки своїй здатності освітлювати тьмяну шкіру, боротися з вільними радикалами та збільшувати вироблення колагену. Його можна знайти в багатьох сироватках і кремах.

До того ж вітамін С у лимонах є ключовим компонентом у виробленні колагену в організмі. Колаген - це вид білка, який надає шкірі структуру та еластичність.

Шкіра природним чином містить і виробляє колаген, але з віком цей процес зменшується. Тому варто вживати продукти з вітаміном С для омолодження шкіри.

Сприяють підвищенню засвоєння заліза

Один лимон містить понад тридцять відсотків добової норми вітаміну С, який вкрай важливий для засвоєння заліза. Цей макроелемент бере участь у виробленні гемоглобіну, тому вживання лимона може запобігти розвитку анемії, яка виникає тоді, коли в організмі не вистачає заліза.

Фото: чим корисні лимони для організму (Freepik)

Запобігає утворенню каменів у нирках

Якщо кожного дня пити склянку води зі скибочкою лимона, це запобіжить утворенню каменів у сечовивідній системі завдяки великій кількості кислоти, яку містить цитрус.

Лимони містять лимонну кислоту, яка може допомогти розщепити менші камені в нирках.

Кому не можна їсти лимони

Не варто вживати лимонний сік у концентрованому вигляді всім тим, хто має захворювання шлунку, стравоходу, підвищену кислотність і проблеми з тиском. Також варто перевірити, чи немає у вас алергії на цей фрукт. Не можна давати лимони або сік маленьким дітям до трьох років.

До того ж у чистому вигляді лимонний сік може негативно вплинути на зубну емаль, слизову оболонку рота та стравохід, бо містить багато кислоти.