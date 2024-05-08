Омолаживает и предотвращает образование камней в почках: вот какой фрукт полезен для здоровья

Содержат много антиоксидантов и витамин С

Все цитрусовые, такие как апельсины, грейпфруты и лимоны, являются богатым источником растительных соединений с антиоксидантными свойствами, такими как витамин С и флавоноиды.

Диетолог Лэйси Путтак рассказала, что сок одного лимона обеспечивает более одной трети рекомендуемой суточной нормы витамина С.

Известно, что витамин С связан с поддержанием здоровой иммунной функции. Также он снижает риск хронических заболеваний, таких как диабет, помогает залечить поврежденные ткани и поддерживать здоровье сердца, предотвращая атеросклероз.

Стимулирует выработку коллагена в коже

Витамин С популярен благодаря своей способности осветлять тусклую кожу, бороться со свободными радикалами и увеличивать выработку коллагена. Его можно найти во многих сыворотках и кремах.

К тому же, витамин С в лимонах является ключевым компонентом в выработке коллагена в организме. Коллаген - это вид белка, который придает коже структуру и эластичность.

Кожа естественным образом содержит и производит коллаген, но с возрастом этот процесс уменьшается. Поэтому следует употреблять продукты с витамином С для омоложения кожи.

Способствуют повышению усвоения железа

Один лимон содержит более тридцати процентов суточной нормы витамина С, который очень важен для усвоения железа. Этот макроэлемент участвует в выработке гемоглобина, поэтому употребление лимона может предотвратить развитие анемии, возникающей тогда, когда в организме не хватает железа.

Фото: чем полезны лимоны для организма (Freepik)

Предотвращает образование камней в почках

Если каждый день пить стакан воды с ломтиком лимона, это предотвратит образование камней в мочевыводящей системе благодаря большому количеству кислоты, содержащей цитрус.

Лимоны содержат лимонную кислоту, которая может помочь расщепить меньшие камни в почках.

Кому нельзя есть лимоны

Не следует употреблять лимонный сок в концентрированном виде всем тем, кто имеет заболевания желудка, пищевода, повышенную кислотность и проблемы с давлением. Также следует проверить, нет ли у вас аллергии на этот фрукт. Нельзя давать лимоны или сок маленьким детям до трех лет.

К тому же в чистом виде лимонный сок может отрицательно повлиять на зубную эмаль, слизистую рта и пищевод, так как содержит много кислоты.