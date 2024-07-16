Омолоджує, очищає кишечник і знищує бактерії. Цей продукт - один з найкорисніших у світі

Місо-паста вважається одним із найкорисніших продуктів у світі. Ферментована місо-паста омолоджує, сприяє зниженню ваги, знижує рівень цукру та холестерину, а також артеріальний тиск і знижує ризик раку. До речі, її можна додавати до всіх страв та їсти щодня.

Чому паста місо так корисна, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Що таке паста місо?

Місо - це традиційна японська паста, виготовлена ​​з ферментованих соєвих бобів із сіллю. У деяких сортах до сої також додають рис або ячмінь. Парене зерно ферментується за допомогою суперечка гриба коджі (Aspergillus oryzae - різновид Aspergillus oryzae), який широко використовується в японській кухні вже понад 2000 років. Його також використовують у виробництві саке та соєвого соусу.

Цвіль кодзі виробляє такі ферменти, як амілаза та глутаміназа, які під час процесу бродіння перетворюють білки та крохмаль на пептиди, цукри та амінокислоти, включаючи глутамат, який є основою п’ятого смаку умамі. Коджі також можна приготувати з грибка Saccharomyces cerevisiae і молочнокислих бактерій. Залежно від виду місо-паста дозріває від кількох місяців до 2 років.

Є понад 1 тисяч видів місо, але найпопулярнішими, які можна купити в магазині, є:

біле місо (shiro miso) – найкоротша ферментація. З усіх сортів він самий м'який і найменш солоний і злегка солодкуватий,

жовте місо (шинсю місо) – витримується трохи довше. Надає м'який, але більш кислий смак,

червоне місо (він же місо) – витримується найдовше і містить найбільший відсоток сої. Він має сильно солоний смак і злегка гіркуватий,

коме місо – готується з рису та соєвих бобів. Він може бути білим, жовтим або червоним,

genmai miso – готується з коричневого рису замість білого. Він має солодкий, м'який, земляний смак,

mugi miso – виготовляється з ячменю та сої та не містить глютену. Надає м'який і землистий смак.

Кожен з них відрізняється складом і співвідношенням використовуваної сої до інших зерен, тоді як чисте місо (хато) - це лише паста з ферментованих соєвих бобів.

Місо-паста є різних видів (Скриншот)

В чому користь місо-пасти

Місо-паста вважається одним із найкорисніших і поживних продуктів у світі. Ферментовані продукти мають багато переваг для здоров’я, включаючи антиоксидантні властивості, підтримуючи травлення та імунну систему.

Місо містить рослинні білки (гліцинін і конгліцинін), вуглеводи, ліпіди, багаті поліненасиченими жирними кислотами (лецитин), амінокислоти, ізофлавони, вітаміни Е, К, В6, мінерали, такі як натрій, залізо, кальцій, селен, фосфор і молочнокислі бактерії.

Наукові дослідження підтверджують, що місо має надзвичайні цілющі властивості. Одне дослідження, проведене в Японії, показало, що люди, які щодня вживали суп місо, мали менший ризик розвитку раку шлунка та серцевих захворювань. Інший припускає, що вживання ферментованих соєвих продуктів, таких як місо, може бути однією з причин покращення загального здоров’я та довголіття.

Додатково паста місо:

має антиоксидантні та омолоджуючі властивості,

підтримує здоров'я кишечника,

допомагає при схудненні,

має протиракові властивості,

знижує рівень цукру в крові,

підтримує імунітет,

бореться з вірусами і бактеріями,

зменшує запалення в організмі,

підтримує роботу мозку,

полегшує симптоми менопаузи,

регулює артеріальний тиск,

підтримує належний рівень холестерину,

підтримує здоров'я серця і кісток.

Ви можете використовувати місо-пасту щодня, додаючи її в багато страв, особливо якщо ви страждаєте на діабет, гіпертонію, деменцію, атеросклероз, рак, ожиріння, виразку шлунка та інші захворювання шлунково-кишкового тракту. Місо, завдяки вмісту пробіотичних бактерій, збагачує кишкову флору, що сприяє більш ефективному травленню, прискорює метаболізм і сприяє схудненню.

Корисні молочнокислі бактерії також знижують ризик інфікування та навіть впливають на роботу серця та мозку завдяки кишково-мозковій осі. Зв'язок між кишечником і мозком і правильний склад кишкової бактеріальної флори також забезпечують правильну роботу нервової системи і покращують самопочуття, знижуючи ризик депресії та деменції.

Місо-паста також містить антиоксиданти, які знищують вільні радикали. Завдяки цьому він забезпечує молодий вигляд і затримує процеси старіння організму, зменшує видимість зморшок і вирівнює колір обличчя.

Місо та інші продукти на основі сої також рекомендуються жінкам, які переживають менопаузу або мають хворобливі, нерегулярні менструації. Соя містить фітоестрогени, які діють як жіночі статеві гормони, позитивно впливаючи на роботу ендокринної системи жінки.

Для чого потрібна паста місо і як її використовувати?

Місо паста найчастіше використовується як основа для традиційного японського супу місо, але ви також можете додавати її в інші супи, наприклад, томатний суп або бульйон. Місо-пасту також можна використовувати для рагу, соусів, запіканок, шашликів, заправок для салатів і маринадів для риби, курки, стейків і різноманітних м’ясних і смажених страв. У західній кухні, де він найбільш популярний, його навіть використовують як добавку до десертів і солодощів.