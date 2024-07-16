Омолаживает, очищает кишечник и уничтожает бактерии. Этот продукт - один из самых полезных в мире

Мисо-паста считается одним из самых полезных продуктов в мире. Ферментированная мисо-паста омолаживает, способствует снижению веса, снижает уровень сахара и холестерина, артериальное давление и снижает риск рака. Кстати, ее можно добавлять ко всем блюдам и есть каждый день.

Почему паста мисо так полезна, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Что такое паста мисо?

Мисо - это традиционная японская паста, изготовленная из ферментированных соевых бобов с солью. В некоторых сортах к сое также добавляют рис или ячмень. Пареное зерно ферментируется с помощью спор гриба коджи (Aspergillus oryzae - разновидность Aspergillus oryzae), который широко используется в японской кухне уже более 2000 лет. Его также используют в производстве саке и соевого соуса.

Плесень кодзи производит такие ферменты, как амилаза и глутаминаза, которые во время процесса брожения превращают белки и крахмал в пептиды, сахара и аминокислоты, включая глутамат, который является основой пятого вкуса умами. Коджи можно также приготовить из грибка Saccharomyces cerevisiae и молочнокислых бактерий. В зависимости от вида мисо-паста созревает от нескольких месяцев до 2 лет.

Есть более 1 тысячи видов мисо, но самыми популярными, которые можно купить в магазине, являются:

белое мисо (shiro miso) - кратчайшая ферментация. Из всех сортов он самый мягкий и наименее соленый и слегка сладковатый,

желтое мисо (шинью мисо) - выдерживается немного дольше. Придает мягкий, но более кислый вкус,

красное мисо (он же мисо) - выдерживается дольше и содержит наибольший процент сои. Он имеет сильно соленый вкус и слегка горьковатый,

коме мисо - готовится из риса и соевых бобов. Он может быть белым, желтым или красным,

genmai miso - готовится из коричневого риса вместо белого. Он имеет сладкий, мягкий, земляной вкус,

mugi miso – производится из ячменя и сои и не содержит глютена. Придает мягкий и землистый вкус.

Каждый из них отличается составом и соотношением используемой сои к другим зернам, тогда как чистое мисо (хато) - это лишь паста из ферментированных соевых бобов.

Мисо-паста есть разных видов (Скриншот)

В чем польза мисо-пасты

Мисо-паста считается одним из самых полезных и питательных продуктов в мире. Ферментированные продукты обладают многими преимуществами для здоровья, включая антиоксидантные свойства, поддерживая пищеварение и иммунную систему.

Мисо содержит растительные белки (глицинин и конглицинин), углеводы, липиды, богатые полиненасыщенными жирными кислотами (лецитин), аминокислоты, изофлавоны, витамины Е, К, В6, минералы, такие как натрий, железо, кальций, селен, фосфор и молочнокислые.

Научные исследования подтверждают, что мисо обладает чрезвычайными целительными свойствами. Одно исследование, проведенное в Японии, показало, что люди, ежедневно употреблявшие суп мисо, имели меньший риск развития рака желудка и сердечных заболеваний. Другой предполагает, что употребление ферментированных соевых продуктов, таких как мисо, может являться одной из причин улучшения общего здоровья и долголетия.

Дополнительно паста мисо:

обладает антиоксидантными и омолаживающими свойствами,

поддерживает здоровье кишечника,

помогает при похудении,

обладает противораковыми свойствами,

снижает уровень сахара в крови,

поддерживает иммунитет,

борется с вирусами и бактериями,

уменьшает воспаление в организме,

поддерживает работу мозга,

облегчает симптомы менопаузы,

регулирует артериальное давление,

поддерживает надлежащий уровень холестерина,

поддерживает здоровье сердца и костей.

Вы можете использовать мисо-пасту ежедневно, добавляя ее во многие блюда, особенно если вы страдаете диабетом, гипертонией, деменцией, атеросклерозом, раком, ожирением, язвой желудка и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Мисо благодаря содержанию пробиотических бактерий обогащает кишечную флору, что способствует более эффективному пищеварению, ускоряет метаболизм и способствует похудению.

Полезные молочнокислые бактерии снижают риск инфицирования и даже влияют на работу сердца и мозга благодаря кишечно-мозговой оси. Связь между кишечником и мозгом и правильный состав кишечной бактериальной флоры обеспечивают правильную работу нервной системы и улучшают самочувствие, снижая риск депрессии и деменции.

Мисо-паста также содержит антиоксиданты, уничтожающие свободные радикалы. Благодаря этому он обеспечивает молодой вид и задерживает процессы старения организма, уменьшает видимость морщин и выравнивает цвет лица.

Мисо и другие продукты на основе сои также рекомендуются женщинам, переживающим менопаузу или имеющим болезненные, нерегулярные менструации. Соя содержит фитоэстрогены, действующие как женские половые гормоны, положительно влияя на работу эндокринной системы женщины.

Зачем нужна паста мисо и как ее использовать?

Мисо паста чаще всего используется в качестве основы для традиционного японского супа мисо, но вы также можете добавлять ее в другие супы, например томатный суп или бульон. Мисо-пасту можно использовать для рагу, соусов, запеканок, шашлыков, заправок для салатов и маринадов для рыбы, курицы, стейков и разнообразных мясных и жареных блюд. В западной кухне, где он наиболее популярен, его даже используют в качестве добавки к десертам и сладости.