Як знизити високий тиск та які препарати найнебезпечніші: лікар розказав правду

Гіпертонічна хвороба лікується постійним та регулярним прийомом ліків від тиску. Про це знають майже всі пацієнти, яким встановлений такий діагноз. Іноді трапляються випадки, коли артеріальний тиск навіть на фоні регулярного прийому ліків може різко стрибнути догори. Це називають гіпертонічним чи гіпертензивним кризом.

Найкраще за все одразу звернутися до сімейного лікаря або ж зателефонувати на швидку за номером 103. Проте криз може виникнути вночі або тоді, коли ви далеко від дому.

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