Омолодження без ботоксу: названо вправи, які приберуть зморшки навколо очей

Як виконувати

За словами експерта, для краси очей варто регулярно виконувати легку гімнастику по 5-7 разів щодня.

Спочатку підіймайте очі вверх та в низ, а потім вліво та вправо. Виконайте кілька повторюваних рухів.

Далі робимо рухи по діагоналі - правий кут та лівий, а потім навпаки. Після цього колові рухи очима - рухаємось в одну сторону та в іншу.

В кінці просто широко відкривайте очі, але при цьому брови та лоб не мають рухатися.

"Так ви знімаєте напругу з колового м'яза ока. Також можете додати ще розслаблююче розтирання біля внутрішнього кута ока та зовнішнього", - додала косметолог.

Користь гімнастики для очей

Зменшує втому очей

Допомагає розслабити очні м’язи після тривалого зорового навантаження. Особливо корисна при "комп’ютерному зорі" (синдром зорового перенапруження).

Вправи також стимулюють кровотік до очей і навколишніх тканин, що сприяє кращому живленню і відновленню.

Підвищує гостроту зору

Деякі вправи можуть покращити фокусування та допомогти краще бачити на різні відстані.

До того ж допомагає знизити ризик розвитку короткозорості (міопії). Особливо у дітей і підлітків, якщо виконувати регулярно.

Допомагає уникнути зморшок

Гімнастика для очей і обличчя (фейсбілдінг або фейс-йога) може допомогти зменшити зморшки або хоча б сповільнити їхню появу. Може зменшити дрібні мімічні зморшки. Наприклад, "гусячі лапки" біля очей чи зморшки на лобі.