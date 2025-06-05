Омолодження без ботоксу: названо вправи, які приберуть зморшки навколо очей

Гімнастика для очей сприяє зменшенню мімічних зморшок, покращує кровообіг і тонізує м’язи навколо очей. Регулярне виконання цієї вправи може стати ефективною альтернативою косметичним процедурам та ін’єкціям.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку косметолога Ольги Позднякової.
За словами експерта, для краси очей варто регулярно виконувати легку гімнастику по 5-7 разів щодня.
Спочатку підіймайте очі вверх та в низ, а потім вліво та вправо. Виконайте кілька повторюваних рухів.
Далі робимо рухи по діагоналі - правий кут та лівий, а потім навпаки. Після цього колові рухи очима - рухаємось в одну сторону та в іншу.
В кінці просто широко відкривайте очі, але при цьому брови та лоб не мають рухатися.
"Так ви знімаєте напругу з колового м'яза ока. Також можете додати ще розслаблююче розтирання біля внутрішнього кута ока та зовнішнього", - додала косметолог.
Зменшує втому очей
Допомагає розслабити очні м’язи після тривалого зорового навантаження. Особливо корисна при "комп’ютерному зорі" (синдром зорового перенапруження).
Вправи також стимулюють кровотік до очей і навколишніх тканин, що сприяє кращому живленню і відновленню.
Підвищує гостроту зору
Деякі вправи можуть покращити фокусування та допомогти краще бачити на різні відстані.
До того ж допомагає знизити ризик розвитку короткозорості (міопії). Особливо у дітей і підлітків, якщо виконувати регулярно.
Допомагає уникнути зморшок
Гімнастика для очей і обличчя (фейсбілдінг або фейс-йога) може допомогти зменшити зморшки або хоча б сповільнити їхню появу. Може зменшити дрібні мімічні зморшки. Наприклад, "гусячі лапки" біля очей чи зморшки на лобі.
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