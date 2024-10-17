Омолодиться і буде "сяяти": чотири вітаміни, які творять чудеса зі шкірою

Зберегти молодість шкіри можна за допомогою прийому чотирьох вітамінів. Окрім внутрішньої користі, вони також можуть творити чудеса зі шкірою та волоссям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror .

Для тих, хто хоче додатково підтримати свою шкіру здоровою, Доктор Дейв Рейлі, вчений-дослідник у сфері догляду за шкірою, поділився чотирма найкращими вітамінами.

Вітамін А

Також відомий як ретинол, вітамін А відповідає за обмін клітин шкіри. Це допомагає позбутися старих клітин шкіри та прискорює виробництво нових, що призводить до більш гладкої шкіри.

Якщо ви боретеся з сухістю, лущенням або свербінням шкіри, спробуйте збільшити споживання вітаміну А.

Можна природним чином підвищити рівень вітаміну, додавши риб’ячий жир, яйця, молочні продукти та листову зелень, як шпинат і капуста.

Ідеальним є прийом вітаміну А разом із їжею, яка містить здорові жири, такі як авокадо або горіхи. Це пов’язано з тим, що вітамін є жиророзчинним, тобто організму потрібен жир для його засвоєння та ефективного використання.

Вітамін С

Будучи потужним антиоксидантом, вітамін С захищає шкіру від пошкодження УФ-випромінюванням і забрудненням, які можуть призвести до передчасного старіння.

Він також відіграє вирішальну роль у виробленні колагену - білка, відповідального за підтримку еластичності та пружності шкіри.

Рівень природного колагену починає знижуватися після 25 років, тому зморшки та тонкі лінії стають більш помітними. Отже, якщо ви помітили ознаки передчасного старіння, добавки з колагеном, що містять вітамін С, є чудовим способом покращити зовнішній вигляд шкіри.

Прийом вітаміну С найбільш ефективний вранці, або за 30 хвилин до їжі, або через дві години після. Оскільки вітамін є водорозчинним, то тіло засвоює його ефективніше на порожній шлунок.

Вітамін D

Він зміцнює шкірний бар’єр, щоб утримувати вологу та захищати від подразників, допомагаючи протистояти інфекціям і зменшувати запалення.

Якщо ви помітили ознаки подразнення, сухості або запалення, то вживання жирної риби, наприклад лосося, молочних продуктів і яєчних жовтків, може захистити ваш шкірний бар’єр на цілий рік.

Ідеальним є прийом вітаміну D під час їжі, яка містить трохи жиру, оскільки він покращує засвоєння організмом. Оскільки вітамін є жиророзчинним, то він погано змішується з водою.

Вживання жирної їжі, такої як авокадо, горіхи, насіння, знежирені молочні продукти та яйця, може значно сприяти засвоєнню вітаміну D. Навіть невелика кількість молока або йогурту з низьким вмістом жиру або цільної жирності може бути корисною.

Вітамін Е

Вітамін Е, сильний антиоксидант, схожий на вітамін С, допомагає захистити шкіру від шкідливих подразників і утримує вологу для здорового та зволоженого кольору обличчя. Шукайте зволожуючий крем, збагачений цією поживною речовиною, щоб підвищити рівень вітаміну Е.

Крім того, вживання таких продуктів, як насіння соняшнику, горіхи, броколі та манго, може природним чином підвищити рівень вітаміну Е, сприяючи зволоженій та більш пружній шкірі.