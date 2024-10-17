Омолодится и будет "сиять": четыре витамина, творящих чудеса с кожей

Сохранить молодость кожи можно с помощью приема четырех витаминов. Кроме внутренней пользы, они могут творить чудеса с кожей и волосами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror .

Для тех, кто хочет дополнительно поддержать свою кожу здоровой, Доктор Дэйв Рейли, ученый-исследователь в области ухода за кожей, поделился четырьмя лучшими витаминами.

Витамин А

Также известен как ретинол, витамин А отвечает за обмен клеток кожи. Это помогает избавиться от старых клеток кожи и ускоряет производство новых, что приводит к более гладкой коже.

Если вы боретесь с сухостью, шелушением или зудом кожи, попробуйте увеличить потребление витамина А.

Можно естественным образом повысить уровень витамина, добавив рыбий жир, яйца, молочные продукты и листовую зелень, как шпинат и капуста.

Идеальным является прием витамина А вместе с пищей, содержащей здоровые жиры, такие как авокадо или орехи. Это связано с тем, что витамин жирорастворим, то есть организму нужен жир для его усвоения и эффективного использования.

Витамин С

Будучи мощным антиоксидантом, витамин С защищает кожу от повреждения УФ излучением и загрязнением, которые могут привести к преждевременному старению.

Он также играет решающую роль в выработке коллагена - белка, ответственного за поддержание эластичности и упругости кожи.

Уровень природного коллагена начинает снижаться после 25 лет, поэтому морщины и тонкие линии становятся более заметными. Итак, если вы заметили признаки преждевременного старения, добавки с коллагеном, содержащие витамин С, являются отличным способом улучшить внешний вид кожи.

Прием витамина С наиболее эффективен утром, либо за 30 минут до еды, либо спустя два часа после. Поскольку витамин водорастворим, то тело усваивает его эффективнее на пустой желудок.

Витамин D

Он укрепляет кожный барьер, чтобы удерживать влагу и защищать от раздражителей, помогая противостоять инфекциям и уменьшать воспаление.

Если вы заметили признаки раздражения, сухости или воспаления, то употребление жирной рыбы, например лосося, молочных продуктов и яичных желтков может защитить ваш кожный барьер на целый год.

Идеальным является прием витамина D во время еды, содержащей немного жира, поскольку он улучшает усвоение организмом. Поскольку витамин жирорастворим, то он плохо смешивается с водой.

Употребление жирной пищи, такой как авокадо, орехи, семена, обезжиренные молочные продукты и яйца может значительно способствовать усвоению витамина D. Даже небольшое количество молока или йогурта с низким содержанием жира или цельной жирности может оказаться полезным.

Витамин Е

Витамин Е, сильный антиоксидант, похожий на витамин С, помогает оградить кожу от вредных раздражителей и удерживает влагу для здорового и увлажненного цвета лица. Ищите увлажняющий крем, обогащенный этим питательным веществом, чтобы повысить уровень витамина Е.

Кроме того, употребление таких продуктов, как семена подсолнечника, орехи, брокколи и манго, могут естественным образом повысить уровень витамина Е, способствуя увлажненной и более упругой коже.