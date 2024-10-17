Омолодится и будет "сиять": четыре витамина, творящих чудеса с кожей
Сохранить молодость кожи можно с помощью приема четырех витаминов. Кроме внутренней пользы, они могут творить чудеса с кожей и волосами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.
Для тех, кто хочет дополнительно поддержать свою кожу здоровой, Доктор Дэйв Рейли, ученый-исследователь в области ухода за кожей, поделился четырьмя лучшими витаминами.
Витамин А
Также известен как ретинол, витамин А отвечает за обмен клеток кожи. Это помогает избавиться от старых клеток кожи и ускоряет производство новых, что приводит к более гладкой коже.
Если вы боретесь с сухостью, шелушением или зудом кожи, попробуйте увеличить потребление витамина А.
Можно естественным образом повысить уровень витамина, добавив рыбий жир, яйца, молочные продукты и листовую зелень, как шпинат и капуста.
Идеальным является прием витамина А вместе с пищей, содержащей здоровые жиры, такие как авокадо или орехи. Это связано с тем, что витамин жирорастворим, то есть организму нужен жир для его усвоения и эффективного использования.
Витамин С
Будучи мощным антиоксидантом, витамин С защищает кожу от повреждения УФ излучением и загрязнением, которые могут привести к преждевременному старению.
Он также играет решающую роль в выработке коллагена - белка, ответственного за поддержание эластичности и упругости кожи.
Уровень природного коллагена начинает снижаться после 25 лет, поэтому морщины и тонкие линии становятся более заметными. Итак, если вы заметили признаки преждевременного старения, добавки с коллагеном, содержащие витамин С, являются отличным способом улучшить внешний вид кожи.
Прием витамина С наиболее эффективен утром, либо за 30 минут до еды, либо спустя два часа после. Поскольку витамин водорастворим, то тело усваивает его эффективнее на пустой желудок.
Витамин D
Он укрепляет кожный барьер, чтобы удерживать влагу и защищать от раздражителей, помогая противостоять инфекциям и уменьшать воспаление.
Если вы заметили признаки раздражения, сухости или воспаления, то употребление жирной рыбы, например лосося, молочных продуктов и яичных желтков может защитить ваш кожный барьер на целый год.
Идеальным является прием витамина D во время еды, содержащей немного жира, поскольку он улучшает усвоение организмом. Поскольку витамин жирорастворим, то он плохо смешивается с водой.
Употребление жирной пищи, такой как авокадо, орехи, семена, обезжиренные молочные продукты и яйца может значительно способствовать усвоению витамина D. Даже небольшое количество молока или йогурта с низким содержанием жира или цельной жирности может оказаться полезным.
Витамин Е
Витамин Е, сильный антиоксидант, похожий на витамин С, помогает оградить кожу от вредных раздражителей и удерживает влагу для здорового и увлажненного цвета лица. Ищите увлажняющий крем, обогащенный этим питательным веществом, чтобы повысить уровень витамина Е.
Кроме того, употребление таких продуктов, как семена подсолнечника, орехи, брокколи и манго, могут естественным образом повысить уровень витамина Е, способствуя увлажненной и более упругой коже.
Принимать его нужно во время еды, содержащей определенное количество жира, поскольку он жирорастворим и нуждается в жире для надлежащего усвоения. Кроме того, вы можете принимать его перед сном.
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