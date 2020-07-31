Омерзительно: новый клип Лободы с Собчак и Лолитой идет на рекорд дизлайков

Светлана Лобода показала новый клип на песню Boom Boom, но артистку не поняли
Светлана Лобода ровно в полночь 31 июля представила свое новое провокационное видео на трек Boom Boom в фите с рэпером Pharaoh. Клип нарвался на критику и оставил после просмотра сомнительные впечатления у многих поклонников творчества певицы.
Режиссером видеоряда стал Александр Гудков. Кроме того в нем засветились скандальные и не очень звезды и блогеры: Ксения Собчак, Лолита, Екатерина Варнава, Мария Миногарова, Ида Галич.
Приняли участие в съемках и главные селебы российского ТикТока: Верона, Дина Саева и бывшая возлюбленная бойфренда Ольги Бузовой Карина Кросс.
Рэпер Pharaoh засветился всего на 10 секунд. Он зачитал свою часть и исчез. А вот у его поклонников осталось множество вопросов к такому фиту с Лободой.
И хотя идея видео хорошая и трендовая - высмеять мужчин, которые оценивают женщин - ее воплощение нарвалось на критику. Много латекса, провокационные движения, взрывающиеся головы, похотливые мужчины в летах и сединах, занимающие высокие должности.
Лободе тут же предъявили "закос" под Little Big и Maruv.
К обеду 31 июля клип просмотрело уже более полумиллиона пользователей. Он набрал больше 20 тысяч лайков, и около 40 тысяч дизлайков.
Новый клип Светланы Лободы (видео: YouTube)
Пользователи в комментариях не пощадили новое детище Лободы, Гудкова и Pharaoh:
Отметим, что самый невероятный рекорд был поставлен рэперами Тимати и Гуфом, которые воспели любовь к российским чиновникам, а в частности к мэру столицы РФ Сергею Собянину в клипе "Москва". После миллиона дизлайков Тимати клип удалил, но на просторах
Ранее мы писали, что стала известна настоящая фамилия Лободы.