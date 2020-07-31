Огидно: новий кліп Лободи з Собчак і Лолітою йде на рекорд дизлайків

Світлана Лобода рівно опівночі 31 липня представила своє нове провокативне відео на трек Boom Boom в фіті з репером Pharaoh. Кліп нарвався на критику і залишив після перегляду сумнівні враження у багатьох шанувальників творчості співачки.

Режисером відеоряду став Олександр Гудков. Крім того в ньому засвітилися скандальні і не дуже зірки та блогери: Ксенія Собчак, Лоліта, Катерина Варнава, Марія Міногарова, Іда Галич.

Взяли участь у зйомках і головні селеби російського ТікТока: Верона, Діна Саєва і колишня кохана бойфренда Ольги Бузової Каріна Крос.

Репер Pharaoh засвітився всього на 10 секунд. Він зачитав свою частину і зник. А ось у його шанувальників залишилося багато запитань до такого фіту з Лободою.

І хоча ідея відео хороша і трендова - висміяти чоловіків, які оцінюють жінок - її втілення нарвалося на критику. Багато латексу, провокаційні руху, вибухи голови, хтиві чоловіки в літах і сивинах, що займають високі посади.

Лободі відразу ж пред'явили "закос" під Little та Big Maruv.

До обіду 31 липня кліп переглянуло вже більше півмільйона користувачів. Він набрав понад 20 тисяч лайків, і близько 40 тисяч дизлайків.

Новий кліп Світлани Лободи (відео: YouTube)

Користувачі в коментарях не пощадили нове дітище Лободи, Гудкова і Pharaoh:

"Фараон сам в курсі, що він тут знімався?;

Огидно;

Кар'єра Фараона вийшла з чату;

У мене враження, що зроблено за Little big?

Під Maruv;

Хто це за пара*а, як таке можна випускати;

Як, бл*, розбачити і розчути цю дичину? Лобода пробила дно... Зовсім кукухой поїхала;

Здається, тягне на новий рекорд по дизлайкам", - пишуть в мережі.

Зазначимо, що самий неймовірний рекорд був поставлений реперами Тіматі і Гуфом, які оспівували любов до російських чиновників, а зокрема до мера столиці РФ Сергія Собяніна в кліпі "Москва". Після мільйону дизлайків кліп Тіматі видалив, але на просторах YouTube часто з'являються його копії з пропозицією поставити дизлайк ще раз.

Раніше ми писали, що стало відоме справжнє прізвище Лободи.