Олю Цыбульскую с днем рождения поздравил звезда сериала "Секс в большом городе" (видео)

Оля Цыбульская сегодня, 14 декабря, отмечает свое 36-летие. В честь праздника команда певицы и телеведущей приготовила для нее неожиданный сюрприз. Американский актер Крис Нот, который играет Мистера Бига в культовом сериале "Секс в большом городе", записал для украинки видеопоздравление.

Об этом певица похвасталась в Instagram .

"36 - это и секс, и город, и ближайшие люди. После приветствия, которое я получила утром от моей команды я поняла - возможно все!!" - написала Цыбульская.

Оказалось, что саундпродюсер американского лейбла, с которым ее команда обговаривает сотрудничество, дружит с Крисом Нотом.

Чтобы посмотреть видеопоздравление Криса Нота листайте карусель.

"Я слышал, что ты готовишь клип на песню "Prosecco". Приезжай в Нью-Йорк, у меня есть свой рок-н-ролл бар. Хочу, чтобы ты там спела. А мы все будем осыпать тебя лепестками роз. Ты разорвешь мир!" - сказал Крис.

Стоит отметить, что в США существует сервис Cameo, на котором за деньги можно заказать поздравление у того или иного артиста.

Продолжение "Секса в большом городе" поклонники ждали почти 17 лет. 10 декабря на экраны вышла первая серия сиквела, который получил название "И просто так".