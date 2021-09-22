В США внезапно умер звезда "Секса в большом городе"

Об этом в Instagram написала актриса Синтия Никсон, исполнившая роль юриста Миранды в сериале.

"Так глубоко, очень грустно, что мы потеряли Уилла. Мы все его любили и обожали с ним работать. Он был бесконечно забавным на экране и в реальной жизни. Он был источником света, дружбы и знаний шоу-бизнеса. Он всегда был непревзойденным профессионалом. Я очень люблю его сына. Натан, я надеюсь, ты знаешь, как сильно он любил тебя и как гордился тем, что был твоим отцом", - подписала Синтия архивное фото с Уилли.

Актер запомнился поклонникам сериала ролью Стэнфорда Блэтча - скромного и неуклюжего парня нетрадиционной сексуальной ориентации, который тоже мечтает найти свою любовь в большом городе.

Уилли Гарсону было всего 57 лет. Причина его смерти не разглашается, но по данным издания Deadline, актер боролся с онкологией.

Персонаж Стэнфорда Блатча должен был принять участие в продолжении сериала, его не раз видели на съемках.

Что известно об актере

Хотя Уилли Гарсон сыграл более 75 ролей в кино и на телевидении, наиболее запомнился он зрителю за участию в сериале "Секс в большом городе". Гарсон также снимался в двух полнометражных фильмах "Секс в большом городе" 2008 и 2010 годов.

Фото: Уилли Гарсон (Getty Images)

Кроме того, Гарсон играл в сериалах "Белый воротничок", "Друзья", "Твин Пикс", "Секретные материалы", фильмах "День сурка", "Быть Джоном Малковичем" и так далее.

Напомним, что первый эпизод сериала "Секс в большом городе", в котором обсуждались щекотливые вопросы о сексе, отношениях и любви, вышел в эфир 6 июня 1998. Всего было отснято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов. А 22 февраля 2004 года сериал завершился.

Сериал основан на одноименной книге журналистки и писательницы Кэндес Бушнелл. Основной состав на протяжении всего сериала оставался прежним - Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Ким Кэттролл (Саманта Джонс), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) и Синтия Никсон (Миранда Хоббс). Действие картины разворачивается в бизнес-столице США - Нью-Йорке.