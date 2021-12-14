Олю Цибульську з днем народження привітав зірка серіалу "Секс у великому місті" (відео)
Оля Цибульська сьогодні, 14 грудня, відзначає своє 36-річчя. На честь свята команда співачки і телеведучої приготувала для неї несподіваний сюрприз. Американський актор Кріс Нот, який грає містера Біга в культовому серіалі "Секс у великому місті", записав для українки відеопривітання.
Про це співачка похвалилася в Instagram.
"36 - це і секс, і місто, і найближчі люди. Після привітання, яке я отримала вранці від моєї команди я зрозуміла - можливо все!!" - написала Цибульська.
Виявилося, що саундпродюсер американського лейбла, з яким її команда обговорює співпрацю, дружить з Крісом Нотом.
Щоб подивитися відеопривітання Кріса Нота гортайте карусель.
"Я чув, що ти готуєш кліп на пісню "Prosecco". Приїжджай в Нью-Йорк, у мене є свій рок-н-рол бар. Хочу, щоб ти там заспівала. А ми всі будемо обсипати тебе пелюстками троянд. Ти розірвеш світ!" - сказав Кріс.
Варто зазначити, що в США існує сервіс Cameo, на якому за гроші можна замовити привітання у того чи іншого артиста.
Продовження "Сексу у великому місті" шанувальники чекали майже 17 років. 10 грудня на екрани вийшла перша серія сиквела, який отримав назву "І просто так".
Нагадаємо, фанати "Сексу у великому місті" готові битися за "квартиру Керрі Бредшоу".
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