Олю Полякову сплутали з Тіною Кароль через нове відео

Одну з найбільш епатажних блондинок українського шоу-бізнесу Олю Полякову не впізнали після того, як вона показала уривок зі свого нового кліпу.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост співачки в Instagram.
В анонсі прем’єри нового кліпу та пісні, яка називається "Обійми", знаменитість з’явилася хоч і в спокусливому, але у дуже незвичному для неї образі.
На відео виконавиця, сидячи на підлозі, чуттєво позує у білій майці та у шовкових штанах бежевого кольору.
Волосся в неї злегка розтріпане, на обличчі мінімальна кількість макіяжу і таємничий погляд в об’єктив.
Так, всі звикли, що сценічний макіяж Полякової завжди яскравий: блискучі насичені тіні, накладні вії та червоний відтінок помади.
У кліпі ж артистка представлена зовсім іншою, тож деякі навіть не впізнали її.
Оля Полякова в новому кліпі (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Для багатьох українських жінок постіль перетворилась на нескінченну пустелю…", - підписала ролик співачка, зазначивши, що нова композиція виходить 22 вересня.
Підписники зірки у захваті від перевтілення свого кумира.
Хтось навіть написав, що співачка нагадує їм Тіну Кароль.
Оля Полякова і Тіна Кароль (колаж: Styler)
Нещодавно продюсер Олі Полякової зробив заяву про Сергія Бабкіна після скандалу з росіянами.
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