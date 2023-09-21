UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Олю Полякову сплутали з Тіною Кароль через нове відео

Оля Полякова и Тіна Кароль (колаж Styler)
Автор: Іванна Пашкевич

Одну з найбільш епатажних блондинок українського шоу-бізнесу Олю Полякову не впізнали після того, як вона показала уривок зі свого нового кліпу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост співачки в Instagram.

Оля Полякова в новій роботі

В анонсі прем’єри нового кліпу та пісні, яка називається "Обійми", знаменитість з’явилася хоч і в спокусливому, але у дуже незвичному для неї образі.  

На відео виконавиця, сидячи на підлозі, чуттєво позує у білій майці та у шовкових штанах бежевого кольору.

Волосся в неї злегка розтріпане, на обличчі мінімальна кількість макіяжу і таємничий погляд в об’єктив.

Так, всі звикли, що сценічний макіяж Полякової завжди яскравий: блискучі насичені тіні, накладні вії та червоний відтінок помади.

У кліпі ж артистка представлена зовсім іншою, тож деякі навіть не впізнали її.

Оля Полякова в новому кліпі (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Для багатьох українських жінок постіль перетворилась на нескінченну пустелю…", - підписала ролик співачка, зазначивши, що нова композиція виходить 22 вересня.

Реакція фоловерів

Підписники зірки у захваті від перевтілення свого кумира.

Хтось навіть написав, що співачка нагадує їм Тіну Кароль.

  • Я вже знаю, що це буде мій улюблений твій кліп…
  • На Тіну Кароль схожа
  • Боже, мені подобається ця нова Оля, коли на голові тільки волосся, а в очах чесність. Дякую Баложву за новий свіжий погляд
  • Я думала це Тіна Кароль
  • Боже, який шедевр на нас чекає
  • Цікава зміна іміджу, трошки віє Лілі Роуз Деп, але сподіваюсь, що у повній версії кліпу це відчуття зникне 

Оля Полякова і Тіна Кароль (колаж: Styler)

Нещодавно продюсер Олі Полякової зробив заяву про Сергія Бабкіна після скандалу з росіянами.

Також дізнайтесь про артистів, які переклали свої хіти на українську.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тіна КарольОля Поляковазвезды шоу-бизнеса