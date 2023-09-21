Олю Полякову сплутали з Тіною Кароль через нове відео

Оля Полякова в новій роботі

В анонсі прем’єри нового кліпу та пісні, яка називається "Обійми", знаменитість з’явилася хоч і в спокусливому, але у дуже незвичному для неї образі.

На відео виконавиця, сидячи на підлозі, чуттєво позує у білій майці та у шовкових штанах бежевого кольору.

Волосся в неї злегка розтріпане, на обличчі мінімальна кількість макіяжу і таємничий погляд в об’єктив.

Так, всі звикли, що сценічний макіяж Полякової завжди яскравий: блискучі насичені тіні, накладні вії та червоний відтінок помади.

У кліпі ж артистка представлена зовсім іншою, тож деякі навіть не впізнали її.

Оля Полякова в новому кліпі (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Для багатьох українських жінок постіль перетворилась на нескінченну пустелю…", - підписала ролик співачка, зазначивши, що нова композиція виходить 22 вересня.

Реакція фоловерів

Підписники зірки у захваті від перевтілення свого кумира.

Хтось навіть написав, що співачка нагадує їм Тіну Кароль.

Я вже знаю, що це буде мій улюблений твій кліп…

На Тіну Кароль схожа

Боже, мені подобається ця нова Оля, коли на голові тільки волосся, а в очах чесність. Дякую Баложву за новий свіжий погляд

Я думала це Тіна Кароль

Боже, який шедевр на нас чекає

Цікава зміна іміджу, трошки віє Лілі Роуз Деп, але сподіваюсь, що у повній версії кліпу це відчуття зникне

Оля Полякова і Тіна Кароль (колаж: Styler)