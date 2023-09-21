Олю Полякову спутали с Тиной Кароль из-за нового видео

Оля Полякова в новой работе

В анонсе премьеры нового клипа и песни, которая называется "Обійми", знаменитость появилась хоть и в соблазнительном, но в очень необычном для нее образе.

На видео исполнительница, сидя на полу, чувственно позирует в белой майке и в шелковых брюках бежевого цвета.

Волосы у нее слегка растрепаны, на лице минимальное количество макияжа и таинственный взгляд в объектив.

Да, все привыкли, что сценический макияж Поляковой всегда яркий: блестящие насыщенные тени, накладные ресницы и красный оттенок помады.

В клипе же артистка представлена совсем другой, поэтому некоторые даже не узнали ее.

Оля Полякова в новом клипе (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Для многих украинских женщин постель превратилась в бесконечную пустыню…", - подписала ролик певица, отметив, что новая композиция выходит 22 сентября.

Реакция фолловеров

Подписчики звезды в восторге от перевоплощения своего кумира.

Кто-то даже написал, что певица напоминает им Тину Кароль.

Я вже знаю, що це буде мій улюблений твій кліп…

На Тіну Кароль схожа

Боже, мені подобається ця нова Оля, коли на голові тільки волосся, а в очах чесність. Дякую Баложву за новий свіжий погляд

Я думала це Тіна Кароль

Боже, який шедевр на нас чекає

Цікава зміна іміджу, трошки віє Лілі Роуз Деп, але сподіваюсь, що у повній версії кліпу це відчуття зникне

Оля Полякова и Тина Кароль (коллаж: Styler)