Олю Полякову спутали с Тиной Кароль из-за нового видео

Одну из самых эпатажных блондинок украинского шоу-бизнеса Олю Полякову не узнали после того, как она показала отрывок из своего нового клипа.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост певицы в Instagram.
В анонсе премьеры нового клипа и песни, которая называется "Обійми", знаменитость появилась хоть и в соблазнительном, но в очень необычном для нее образе.
На видео исполнительница, сидя на полу, чувственно позирует в белой майке и в шелковых брюках бежевого цвета.
Волосы у нее слегка растрепаны, на лице минимальное количество макияжа и таинственный взгляд в объектив.
Да, все привыкли, что сценический макияж Поляковой всегда яркий: блестящие насыщенные тени, накладные ресницы и красный оттенок помады.
В клипе же артистка представлена совсем другой, поэтому некоторые даже не узнали ее.
Оля Полякова в новом клипе (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Для многих украинских женщин постель превратилась в бесконечную пустыню…", - подписала ролик певица, отметив, что новая композиция выходит 22 сентября.
Подписчики звезды в восторге от перевоплощения своего кумира.
Кто-то даже написал, что певица напоминает им Тину Кароль.
Оля Полякова и Тина Кароль (коллаж: Styler)
Недавно продюсер Оли Поляковой сделал заявление о Сергее Бабкине после скандала с россиянами.
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