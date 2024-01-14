Оля Цибульська чесно відповіла, чи зраджувала чоловіка за понад 20 років стосунків

Чи зраджувала артистка чоловіка

За словами знаменитості, поки у неї такого досвіду не було.

Однак вона не може стверджувати, що з нею подібна ситуація ніколи не відбудеться.

Оля Цибульська сказала, чи зраджувала (фото: instagram.com/cybulskaya)

"Ніколи не кажи ніколи. Я не зарікаюся, але до сьогодні мені вистачало яєць зізнаватися людині, якщо я припиняла до неї щось відчувати. Це стосується і дружби, і партнерських стосунків, і стосунків у парі, і стосунків у бізнесі", - сказала Оля.

"Мені здається, що зраджують боягузи, бо вони не можуть сказати, що змінилися. Вони бояться транслювати, що я тепер інший чи інша і що мені потрібно щось інше. Тому не зарікаюся, звичайно, але на сьогодні поки що такого не було", - додала вона.

Оля Цибульська з чоловіком (фото: instagram.com/cybulskaya)

Нагадаємо, Оля Цибульська багато років тримала особисте життя якомога далі від сторонніх очей.

Лише влітку минулого року вперше показала свого коханого, підприємця Сергія Грисюка.

Пара разом 23 роки, дев'ять із яких у шлюбі.

На початку 2015 року Оля народила чоловікові сина Нестора.

Оля Цибульська з сином та чоловіком (фото: instagram.com/cybulskaya)