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Оля Полякова засвітилася у Британії на похороні Єлизавети ІІ

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Лондон, Середа 21 вересня 2022 12:23
Оля Полякова засвітилася у Британії на похороні Єлизавети ІІ Фото: Оля Полякова приїхала до Лондона (facebook.com.polyakovamusic)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Оля Полякова приїхала до Лондона, щоб із двома доньками піти на похорон королеви Єлизавети ІІ. Як відомо, молодша дочка зірки Маша вступила до одного з престижних вишів британської столиці, а Аліса навчатиметься у школі.

Своїми планами у Лондоні Полякова поділилася у програмі "Сніданок з 1+1".

Полякова раніше говорила, що для неї було складним рішенням відправити на навчання за кордон молодшу дочку, адже вона намагалася це зробити набагато пізніше.

"Вона ще маленька і, якщо чесно, ніколи не хотіла вчитися за кордоном. Але війна вирішила інакше. І я дуже хотіла б звернутися до українських матерів у гарячих точках, там, де справді летять бомби. Я вас прошу, дівчатка, вивозіть дітей кудись -Якщо. За кордоном важко, але все-таки є допомога, приймають", - поділилася артистка.

Оля Полякова засвітилася у Британії на похороні Єлизавети ІІОля Полякова засвітилася у Британії на похороні Єлизавети ІІОля Полякова зараз у Британії із двома дочками (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Похорон Єлизавети

Також у програмі Оля несподівано зізналася, що з огляду на перебування в Лондоні вони вирішили відвідати прощальну церемонію з королевою Єлизаветою II.

Родина Полякових була серед близько 2 млн. охочих на вулицях Лондона, які хотіли вшанувати пам'ять королеви.

"Це така історична подія, 70 років правління Єлизавети II. Без перебільшення епоха, ми з дівчатками дивилися серіал про королівську родину, тому вирішили відвідати", - повідомила виконавиця.

Раніше ми повідомляли, що Полякова показала, в яких умовах житиме її дочка Маша у Лондоні.

Також співачка спалила свій кокошник і зробила це містичним способом .

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Оля Полякова
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