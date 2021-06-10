Оля Полякова засветила шикарный дом под Киевом: огромная терраса и вид на Днепр

Исполнительница продемонстрировала на кадрах фешенебельную виллу, которая оформлена в стиле хай-тек в белых тонах. В доме сделаны окна в пол, из которых простирается чудесный вид на Днепр.

Также возле особняка находится катер. Судя по всему, он тоже является собственностью суперблондинки. А вот звездным гостем на шикарной вилле стал певец Олег Винник. Полякова на видео показала, как замечательно они проводят время с семьей и знаменитым артистом.

Отметим, что помимо этого на территории дома звезды имеется собственный бассейн, клумбы с цветами, теплицы, конюшни и хлев для коз.

Изюминкой особняка Полякова называет свою террасу и 100-метровый погреб. Там находятся сыры собственного производства.

Дом Поляковой сделан в светлых тонах (Скриншот)

Отметим, что ремонт на загородной вилле закончился в начале 2021 года, но только сейчас артистка похвасталась тем, как преобразился дом.