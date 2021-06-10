Оля Полякова засвітила шикарний будинок під Києвом: величезна тераса та вид на Дніпро

Виконавиця продемонструвала на кадрах фешенебельну віллу, яка оформлена в стилі хай-тек в білих тонах. У будинку зроблені вікна в підлогу, з яких простягається чудовий вид на Дніпро.

Також біля особняка знаходиться катер. Судячи з усього, він теж є власністю суперблондинки. А ось зірковим гостем на шикарній віллі став співак Олег Винник. Полякова на відео показала, як чудово вони проводять час з сім'єю і знаменитим артистом.

Відзначимо, що крім цього на території будинку зірки є власний басейн, клумби з квітами, теплиці, стайні і хлів для кіз.

Родзинкою особняка Полякова називає свою терасу і 100-метровий льох. Там знаходяться сири власного виробництва.

Будинок Полякової зроблений у світлих тонах (скріншот)

Відзначимо, що ремонт на заміській віллі закінчився на початку 2021 року, але тільки зараз артистка похвалилася тим, як змінився будинок.