Оля Полякова застряла на Мальдивах: старшая дочь вся в слезах (видео)

Оля Полякова вместе с семьей отдыхает на Мальдивах. При этом отдых внепланово продлился еще на один день. Дело в том, что семейство Поляковых не успело на самолет в Мале, потому что сломался гидроплан.
Об этом популярная украинская певица рассказала в Instagram-сторис.
"Сломался гидроплан, а у нас был последний рейс, и мы пропускаем наш самолет сегодня вечером", - заявила артистка.
Старшая дочь Маша расплакалась, потомучто боится, что не успеет на концерт своей группы "Швы", который состоится в Киеве 17 ноября.
Мама ее успокоила и отметила, что дома они буду 17 числа в 9:00, поэтому время подготовиться еще будет.
"Все будет хорошо, но мы, я так понимаю, получаем здесь лишнюю ночку, и думаю, что бесплатно", - добавила Оля Полякова.
Отметим, что 17 ноября, в День студента, в арт-клубе "Теплый Ламповый" выступит не только рок-группа Маши Поляковой "Швы", но и киевские команды "квіткіс" и "Джеронимо".
Напомним, во время тура по Западной Украине с Олей Поляковой произошла неприятная ситуация. В Черновцах певица почувствовала сильную боль в спине, из-за чего ей пришлось вызывать "скорую помощь".
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