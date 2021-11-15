Оля Полякова застрягла на Мальдівах: старша дочка вся в сльозах (відео)

"Зламався гідроплан, а у нас був останній рейс, і ми пропускаємо наш літак сьогодні ввечері", - заявила артистка.

Старша донька Маша розплакалася, бо боїться, що не встигне на концерт свого гурту "Шви", який відбудеться у Києві 17 листопада.

Мама її заспокоїла і зазначила, що вдома вони буду 17 числа о 9:00, тому час підготуватися ще буде.

"Все буде добре, але ми, я так розумію, отримуємо тут зайву нічку, і думаю, що безкоштовно", - додала Оля Полякова.

Зазначимо, що 17 листопада, в День студента, в арт-клубі "Теплий Ламповий" виступить не тільки рок-гурт Маші Полякової "Шви", а й київські команди "квіткіс" і "Джеронімо".