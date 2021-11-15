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Оля Полякова застрягла на Мальдівах: старша дочка вся в сльозах (відео)

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Мальдіви, Понеділок 15 листопада 2021 18:08
Оля Полякова застрягла на Мальдівах: старша дочка вся в сльозах (відео) Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Роман Мирончук

Оля Полякова разом з родиною відпочиває на Мальдівах. При цьому відпочинок позапланово продовжився ще на один день. Справа в тому, що сімейство Полякових не встигло на літак в Мале, тому що зламався гідроплан.

Про це популярна українська співачка розповіла в Instagram-сторіс.

"Зламався гідроплан, а у нас був останній рейс, і ми пропускаємо наш літак сьогодні ввечері", - заявила артистка.

Старша донька Маша розплакалася, бо боїться, що не встигне на концерт свого гурту "Шви", який відбудеться у Києві 17 листопада.

Мама її заспокоїла і зазначила, що вдома вони буду 17 числа о 9:00, тому час підготуватися ще буде.

"Все буде добре, але ми, я так розумію, отримуємо тут зайву нічку, і думаю, що безкоштовно", - додала Оля Полякова.

Зазначимо, що 17 листопада, в День студента, в арт-клубі "Теплий Ламповий" виступить не тільки рок-гурт Маші Полякової "Шви", а й київські команди "квіткіс" і "Джеронімо".

Нагадаємо, під час туру по Західній Україні з Олею Поляковою сталася неприємна ситуація. У Чернівцях співачка відчула сильний біль у спині, через що їй довелося викликати "швидку допомогу".

Ми також писали про те, що Оля Полякова ремонтувала дах у будинку у центрі Києва собі і сусідам за свій рахунок.

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