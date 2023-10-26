Оля Полякова "засосала" Лесю Никитюк на глазах у Богдана Буше и других мужчин

Не секрет, что Оля Полякова ведет себя очень свободно, смело и даже немного раскованно. Она уверена в себе и иногда своими поступками удивляет публику. Такими, как, например, поцелуй с Никитюк.

РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на крайний эфир "Кто сверху" рассказывает, при каких обстоятельствах Оля Полякова неожиданно поцеловала Лесю Никитюк в губы.

Оля Полякова поцеловала Лесю Никитюк

В последнем выпуске нового сезона шоу "Хто зверху?" игроками женской команды стали: Оля Полякова, Даша Астафьева и Оля Цыбульская. А вот в мужской команде играли: Амадор Лопес, Богдан Богданович из "Le Маршрутка" и Евгений Клопотенко.

В раунде "Обмен ролями" команда девушек превзошла мужчин и по правилам шоу, после победы зачитывается бонусный вопрос. На этот раз он звучал так: "Сколько процентов мужчин приходили на свидание с другом?"

Никитюк дала правильный ответ - 30%, а по статистике получилось - 37%. Она угадала и принесла своей команде 1 бонусную тысячу гривен.

В этот момент Оля Полякова молча подошла к Лесе и "смачно" поцеловала ее в губы. Такого не ожидал никто. Но следует признать, что Леся не растерялась и позволила этому поцелую быть.

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Мужчины были поражены таким поступком певицы, их реакция - это настоящее удивление. Амадор Лопес попросил это повторить, а вот коллега Никитюк Богдан Шелудяк показал свои эмоции взглядом и ухмылкой. Но на его лице можно считать подлинное удивление.

Сама ведущая закрывала лицо руками и смеялась, глядя на своего соведущего и Богдана Богдановича.

Скриншоты

А вот Полякова даже глазом не повела, будто так и должно быть. Хотя, возможно, для певицы это и было в рамках нормы. Ведь о ее эпатажном поведении уже было много разговоров в медиапространстве.

Следует напомнить, что поцелуй в губы между Олей и Лесей происходит уже не в первый раз. Однако последний стал очень неожиданным и спонтанным.