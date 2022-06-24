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Оля Полякова заплакала, говоря о возвращении в Украину (видео)

Оля Полякова расплакалась в эфире (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинская певица Оля Полякова после начала войны уехала с детьми во Францию. Сейчас исполнительница рассказала, когда же собирается вернуться на родину.

Артистка при этом расплакалась. Это произошло в эфире программы "Индиго ТВ".

Когда Полякова вернется в Украину

Оля заграницей активно дает благотворительные концерты, но очень скучает по дому. Она намерена вернуться 5 июля.

"Приеду 5 июля. Я так хочу домой! Я давно не видела супруга, и мои дети не видели своего отца. Никогда такой разлуки у нас не было", - призналась она.

Также артистка хочет выступать перед украинцами.

"Мне нужно дать благотворительные концерты в своей стране. Поддержать своих людей, которые остались. Поеду с концертами в ВСУ, в госпитали, к беженцам. У меня расписаны даты, и я очень этому рада. Так этого жду, думаю, когда пересеку границу, буду сильно плакать", – рассказала со слезами на глазах Полякова.

Оля Полякова возвращается в Украину (фото: канал "Украина")

У артистки есть и другие масштабные планы

Также в планах артистки - запись нового альбома. В него войдут украинские песни.

"Я еду для того, чтобы записать альбом, и, думаю, к осени он будет готов. У меня уже есть 3 прекрасные песни. "Доленька", написанная во время войны. Она о судьбе и о том, как все изменилось. Есть песня "Оля", которая писалась на русском, но мы ее уже перевели и на украинском она звучит еще более проникновенно. Многие говорят, что мой голос звучит на украинском гораздо глубже и душевнее", - рассказала "суперблондинка".

"Мне приятна такая метаморфоза, тем более, что я взрослею. В своем украиноязычном альбоме я смогу повзрослеть. Мы все стали старше, горе нас очень изменило. Нам пора становиться на ножки самостоятельно, и мы это сделаем всей страной", - резюмировала звезда.

Читайте также, как Оля Полякова пожаловалась на проблемы с образованием дочери.

Напомним, Оля Полякова также высказалась об "исчезновении" Олега Винника, который с начала полномасштабного нападения России на Украину почти совсем не появляется в медийном пространстве.

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Оля Полякова