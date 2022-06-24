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Оля Полякова заплакала, говорячи про повернення в Україну (відео)

Оля Полякова розплакалася в ефірі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Оля Полякова після початку війни поїхала з дітьми до Франції. Зараз виконавиця розповіла, коли ж збирається повернутися на батьківщину.

Артистка при цьому розплакалася. Це сталося в ефірі програми "індиго ТВ".

Коли Полякова повернеться в Україну

Оля закордоном активно дає благодійні концерти, але дуже сумує за домом. Вона має намір повернутися 5 липня.

"Приїду 5 липня. Я так хочу додому! Я давно не бачила чоловіка, і мої діти не бачили свого батька. Ніколи такої розлуки у нас не було", - зізналася вона.

Також артистка хоче виступати перед українцями.

"Мені потрібно дати благодійні концерти в своїй країні. Підтримати своїх людей, які залишилися. Поїду з концертами в ЗСУ, в госпіталі, до біженців. У мене розписані дати, і я дуже цьому рада. Так цього чекаю, думаю, коли перетну кордон, буду сильно плакати", - розповіла зі сльозами на очах Полякова.

Оля Полякова повертається в Україну (фото: канал"Україна")

У артистки є й інші масштабні плани

Також у планах артистки - запис нового альбому. До нього увійдуть українські пісні.

"Я їду для того, щоб записати альбом, і, думаю, до осені він буде готовий. У мене вже є 3 прекрасні пісні. "Доленька", написана під час війни. Вона про долю і про те, як все змінилося. Є пісня" Оля", яка писалася російською, але ми її вже переклали та українською вона звучить ще більш проникливо. Багато хто говорить, що мій голос звучить українською набагато глибше і душевніше", - розповіла"суперблондинка".

"Мені приємна така метаморфоза, тим більше, що я дорослішаю. У своєму україномовному альбомі я зможу подорослішати. Ми всі стали старшими, горе нас дуже змінило. Нам пора ставати на ніжки самостійно, і ми це зробимо всією країною", - резюмувала зірка.

Читайте також, як Оля Полякова поскаржилася на проблеми з освітою дочки.

Нагадаємо, Оля Полякова також висловилася про "зникнення" Олега Винника, який з початку повномасштабного нападу Росії на Україну майже зовсім не з'являється в медійному просторі.

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Оля Полякова