Оля Полякова відповіла на хейт через виступ на скандальному весіллі екс-прокурора і працівниці ДБР

Оля Полякова відповіла на критику щодо її виступу на пишному весіллі екс-прокурора і працівниці ДБР. Так, співачка заявила, що не цікавиться, де взяли кошти на проведення заходу її замовники, і якщо вони заробили їх неправомірно, нехай цим займаються відповідні органи.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.
За словами співачки, вона завжди чесно заробляє свої гроші.
"Так, моя робота - розважати людей. Я це роблю чесно, від душі, і так, за гроші, коли їх мають люди. Коли їх нема у людей, я теж працюю. Танцюю, співаю, жартую для дітей, військових, медиків, поранених, і їм це дуже подобається. І для мене це нагорода. І хто читає мене, знає про це. Коли є гроші, я їх чесно заробляю. А роботи за гроші зараз дуже небагато. І я вдячна кожному організатору, кожній компанії, клієнту, які дають змогу заробляти всьому нашому артистичному цеху, - наголосила зірка.
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Також вона додала, що не цікавиться джерелом доходу своїх клієнтів.
"Невже хтось з вас серйозно думає, що я цікавлюся походженням доходів замовників своїх виступів? Мевже хтось думає, що я взагалі знаю, хто вони? Невже ви думаєте, що мені взагалі надають таку інформацію? Моя робота - точно не аудит і не розслідування, звідки в них є гроші... То може влада відповість мені і всім нам, звідки у цих людей гроші? Я знаю єдине, хочу жити і працювати в державі, де працює закон, і де держава відповідає за своїх службовців", - сказала артистка.
Нагадаємо, Ростислав Ільницький та експрацівниця львівського ДБР Роксолана Москва відгуляли розкішне весілля поблизу Львова минулого тижня.
Весілля Ільницького і Москви (фото: twitter.com/joseph_dymyd)
Святкували вони декілька днів.
Окрім Полякової, на заході виступили Олександр Пономарьов, гурт "Дзвони сонця" та Дзідзьо.
Ведучим був шоумен Григорій Решетнік.
Нещодавно ми розповідали, як журналістка Яніна Соколова відреагувала на інцидент з весіллям.