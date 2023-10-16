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Оля Полякова ответила на хейт из-за выступления на скандальной свадьбе экс-прокурора и работницы ДБР

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Иванна Пашкевич

Оля Полякова ответила на критику по поводу ее выступления на пышной свадьбе экс-прокурора и работницы ДБР. Так, певица заявила, что не интересуется, где взяли средства на проведение мероприятия ее заказчики, и если они заработали их неправомерно, пусть этим занимаются соответствующие органы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Оля Полякова - о своем выступлении на элитной свадьбе

По словам певицы, она всегда честно зарабатывает деньги.

"Да, моя работа - развлекать людей. Я это делаю честно, от души, и да, за деньги, когда у людей они есть. Когда их нет у людей, я тоже работаю. Танцую, пою, шучу для детей, военных, медиков, раненых, и им это очень нравится. И для меня это награда.И кто читает меня, знает об этом. Когда есть деньги, я их честно зарабатываю.А работы за деньги сейчас очень немного. И я благодарна каждому организатору, каждой компании, клиенту, которые позволяют зарабатывать всему нашему артистическому цеху, - подчеркнула звезда.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Также она добавила, что не интересуется источником дохода своих клиентов.

"Неужели кто-то из вас серьезно думает, что я интересуюсь происхождением доходов заказчиков своих выступлений? Неужели вы думаете, что мне вообще предоставляют такую информацию? Моя работа - точно не аудит и не расследование, откуда у них есть деньги... Так может власть ответит мне и всем нам, откуда у этих людей деньги? Я знаю единственное, хочу жить и работать в государстве, где работает закон, и где государство отвечает за своих служащих", - сказала артистка.

 

Напомним, Ростислав Ильницкий и экс-сотрудница львовского ДБР Роксолана Москва отыграли роскошную свадьбу вблизи Львова на прошлой неделе.

Свадьба Ильницкого и Москвы (фото: twitter.com/joseph_dymyd)

Праздновали они несколько дней.

Кроме Поляковой, на мероприятии выступили Александр Пономарев, группа "Дзвони сонця" и Дзидзьо.

Ведущим был шоумен Григорий Решетник.

Недавно мы рассказывали, как журналистка Янина Соколова отреагировала на инцидент со свадьбой.

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