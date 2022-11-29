Оля Полякова на "Танцях з зірками" зачарувала грузинів виконанням народного танцю (відео)

Співачка Оля Полякова та танцівник Максим Єжов виступили в черговому ефірі "Танців з зірками" в Грузії. Цього разу їм довелося виконувати народний грузинський танець картулі, в якому неабияк важлива техніка.

Для самої артистки цей ефір був ледь не вирішальним. Вона розповіла, що інтенсивно тренувалася, аби віддячити народу Грузії за підтримку українців.

Оля Полякова в гримерці перед виступом (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Зрештою зірці це вдалося, адже й журі, і судді були просто в захваті від дійства на паркеті. У коментарях під дописом Олі в Instagram глядачі писали, що навіть не всі грузини можуть так виконати картулі!

Не скупилися на компліменти й судді, поставивши парі 24 бали з 30 можливих. Це, до речі, найвища оцінка Олі та Макса за всю участь у проєкті.

Для доповнення атмосфери пара була одягнена в грузинські народні костюми.

Нагадаємо, що під час виступів Полякової на паркеті грузини мають змогу збирати кошти на допомогу Україні через спеціальний QR-код на екрані. Голосувати можуть також і українці в Грузії, до чого співачка щоразу закликає.