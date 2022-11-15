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Оля Полякова в образі Роксолани підкорила суддів "Танців з зірками" у Грузії (фото)

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Вівторок 15 листопада 2022 10:49
Оля Полякова в образі Роксолани підкорила суддів "Танців з зірками" у Грузії (фото) Оля Полякова та Макс Єжов на грузинських "Танцях з зірками" (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Юлія Гаюк

Відбувся третій ефір "Танців з зірками" у Грузії, де Оля Полякова танцює з Максом Єжовим. Перший виступ пари був невдалим: за віденський вальс судді дали лише 14 балів із 30 можливих.

Проте цього разу удача точно була на стороні Олі та Макса.

Чим пара підкорила грузинську публіку - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Оля Полякова зі своїм українським партнером Максом Єжовим виконали емоційний танець на паркеті. Для виступу співачка перевтілилася в образ Роксолани, а Єжов - у турецького султана.

Приталена біла сукня підкреслювала прекрасну фігуру артистки, а накидка на плечах розвивалася з кожним "па" все більше. Макс був убраний у костюм темно-зеленого кольору та феску.

Оля Полякова в образі Роксолани підкорила суддів &quot;Танців з зірками&quot; у Грузії (фото)

Образи Олі та Макса на третьому ефірі (фото: t.me/Kulturnaya_Prachechnaya)

Для виконання танцю пара обрала композицію Джамали під назвою "1944", яка принесла їй перемогу на Євробаченні у 2016 році.

Усі ці фактори не могли не справити враження на суддів, серед яких, до речі, колишній учасник українського "Холостяка" Іраклі Макацарія. У результаті пара Олі та Максима отримала одну з найвищих оцінок - 20 балів.

Оля Полякова в образі Роксолани підкорила суддів &quot;Танців з зірками&quot; у Грузії (фото)

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, що Оля Полякова бере участь у шоу із благодійною метою. Поки вона на паркеті, на екрані з'являється QR-код, за яким можна перерахувати кошти на біонічні протези для українських військових. Таку практику розпочала Джамала на "Танцях з зірками" у Польщі.

Раніше ми розповідали, що пішло не так на першому ефірі "Танців" Олі Полякової у Грузії.

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Оля Полякова Танці з зірками Грузія