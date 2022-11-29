Оля Полякова на "Танцах со звездами" очаровала грузин исполнением народного танца (видео)

Состоялся очередной эфир грузинских "Танцев со звездами", где участвует Оля Полякова в паре с Максом Ежовым. На этот раз пара исполняла картули - народный танец Грузии.
Удалось ли артистке покорить сердца зрителей и судей - смотрите в нашем материале.
Певица Оля Полякова и танцовщик Максим Ежов выступили в очередном эфире "Танцев со звездами" в Грузии. На этот раз им пришлось исполнять народный грузинский танец картули, в котором важна техника.
Для самой артистки этот эфир был чуть ли не решительным. Она рассказала, что интенсивно тренировалась, чтобы отблагодарить народ Грузии за поддержку украинцев.
Оля Полякова в гримерке перед выступлением (фото: instagram.com/polyakovamusic)
В конце концов, звезде это удалось, ведь и жюри, и судьи были просто в восторге от действа на паркете. В комментариях под сообщением Оли в Instagram зрители писали, что даже не все грузины могут так выполнить картули!
Для дополнения атмосферы пара была одета в грузинские народные костюмы.
Напомним, что во время выступлений Поляковой на паркете грузины могут собирать средства на помощь Украине через специальный QR-код на экране. Голосовать могут также и украинцы в Грузии, к чему певица каждый раз призывает.
Ранее певица превратилась в Роксолану на паркете и получила самый высокий балл среди всех пар.
А вот первое выступление пары не было таким удачным. За что судьи занизили отметки?