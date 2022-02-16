Оля Полякова на Шри-Ланке высказалась об угрозе вторжения РФ в Украину: мы не боимся

Украинская певица Оля Полякова, которая вместе с семьей проводила отпуск на Шри-Ланке, заявила, что они возвращаются домой, а также сделала заявление об угрозе вторжения России в Украину.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала атмосферные кадры на фоне океана и поделилась своим мнением о сложившейся ситуации.
38-летняя Полякова позировала на живописном скалистом пляже в белом кроп-топе со шнуровкой и такого же цвета юбке с разрезом на бедре, демонстрируя стройные формы. Волосы она оставила распущенными, а также обошлась без макияжа и обуви.
Звезда сообщила, что они с мужем и дочерьми возвращаются домой в Украину, несмотря на угрозу вторжения РФ. При этом Оля верит в лучшее и сохраняет позитив.
"В этот раз я просто отдыхала! Еле заставила себя сделать эти фотки, в последний день отдыха! Летим домой! Знаю, что дома все в неврозе, но у меня есть стойкое ощущение, что все будет хорошо! А вы как думаете?", - написала певица.
Фото: Оля Полякова заявила, что возвращается домой и не боится российского вторжения (instagram.com/polyakovamusic)
А в Instagram-сториз Полякова записала короткое видео, на котором запечатлена со старшей дочерью Машей. Она призвала украинцев не бояться и сохранять силу духа.
"Мы летим домой, мы не боимся. Мы хотим быть с нашей страной у себя дома. Мы не боимся, и вы не бойтесь. Все будет хорошо", - заявила артистка.
Ранее сообщалось, что победительница Нацотбора на Евровидение 2022 Алина Паш сделала заявление, что в случае военного вторжения России в Украину будет защищать свою родину вместе со всем народом, а не убегать.
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