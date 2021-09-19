Оля Полякова попала в беду и не сдержалась от боли: пришлось вызывать "скорую помощь"

Оля Полякова находится в туре по Западной Украине, где с ней произошла неприятная ситуация. Дело в том, что в Черновцах популярная певица почувствовала сильную боль в спине, из-за чего ей пришлось вызывать "скорую помощь".

Когда медики приехали, то сделали ей лидокаиновую блокаду. Во время укола Полякова не смогла сдержаться от боли и закричала.

Напомним, Полякова откровенно рассказала об отношениях с мужем Вадимом. Певица призналась, что сейчас в их семье начался кризис. Она отметила, что после 15 лет брака почувствовала, что переживает тяжелый период и скуку в отношениях с мужем.

Она отметила, что уходит страсть, регулярный секс, романтизм и влечение. По ее словам, когда плюсов в отношениях больше, чем минусов, то ты закрываешь на это глаза.

Сначала она была любовницей бизнесмена, потому что он был женат. Оля и Вадим Поляковы сыграли свадьбу в 2004 году. В 2005 году у них родилась первая дочь Мария, а в 2011 году вторая - Алиса.

Мы также писали о том, что стало известно, сколько Полякова и Dzidzio зарабатывают на рекламе мороженного. По словам специалиста по маркетингу Юрия Ковальчук, гонорары за такую рекламу могут превышать несколько миллионов гривен.