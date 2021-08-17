Стало известно, сколько Полякова и Dzidzio зарабатывают на рекламе мороженного

Реклама мороженого в 2021 году взорвала украинский шоу-биз. Со всех постеров, в телевизоре, а также на страницах в соцсетях украинских артистов можно увидеть рекламу любимого детского лакомства.

Как рассказал специалист по маркетингу Юрий Ковальчук в комментарии для программы " Викриття " на телеканале Live, гонорары за такие рекламные компании могут превышать несколько миллионов гривен.

Управляющий партнер компании Polaris Partners Юрий Ковальчук объяснил, что популяризация продуктов с участием украинских звезд обычно не ограничивается только видеороликами или банерами.

Обычно в контракте указывается, что артист рекламирует продукт в своих социальных сетях и на телевизионных эфирах. Такие проекты обычно растягиваются на несколько лет, а гонорары могут составлять от 50 тысяч гривен до нескольких миллионов. Как утверждают в СМИ, в Украине есть артисты, которые получают за такую рекламу около 5 миллионов гривен.

Дима Монатик и Настя Каменских заключили контракты на рекламу на сумму более одного миллиона гривен. Сотни тысяч гривен платят за рекламу мороженого Дзидзьо и Оле Поляковой. Павел Зибров за аналогичную рекламу по контракту получает 50 тысяч гривен.

"Самые востребованные звезды сейчас – Тина Кароль, Оля Полякова, Потап и Настя, Лобода. Мы видим это по количеству их появлений в рекламных коллаборациях", - отметил Ковальчук.

Он добавил, что звезды часто принимают участие только в ограниченном количестве кампания – их авторитет может упасть из-за присутствия одновременно во многих кампаниях. Из-за этого продюсеры очень тщательно планируют участие в каждой рекламе, составляют жесткие контракты и ведут долгие переговоры с представителями бизнеса. Но это помогает подписать контракт с самыми выгодными условиями.

В контрактах могут быть указаны запреты на рекламу в других коллаборациях. Но за высокие гонорары звезды шоу-бизнеса готовы записывать видео с распаковыванием подарков, поеданием сосисок, готовить на сковородках от конкретного производителя и красить губы помадой малоизвестного бренда.

Сколько зарабатывают украинские звезды на рекламе