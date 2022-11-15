Оля Полякова в образі Роксолани підкорила суддів "Танців з зірками" у Грузії (фото)

Оля Полякова зі своїм українським партнером Максом Єжовим виконали емоційний танець на паркеті. Для виступу співачка перевтілилася в образ Роксолани, а Єжов - у турецького султана.

Приталена біла сукня підкреслювала прекрасну фігуру артистки, а накидка на плечах розвивалася з кожним "па" все більше. Макс був убраний у костюм темно-зеленого кольору та феску.

Образи Олі та Макса на третьому ефірі (фото: t.me/Kulturnaya_Prachechnaya)

Для виконання танцю пара обрала композицію Джамали під назвою "1944", яка принесла їй перемогу на Євробаченні у 2016 році.

Усі ці фактори не могли не справити враження на суддів, серед яких, до речі, колишній учасник українського "Холостяка" Іраклі Макацарія. У результаті пара Олі та Максима отримала одну з найвищих оцінок - 20 балів.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, що Оля Полякова бере участь у шоу із благодійною метою. Поки вона на паркеті, на екрані з'являється QR-код, за яким можна перерахувати кошти на біонічні протези для українських військових. Таку практику розпочала Джамала на "Танцях з зірками" у Польщі.