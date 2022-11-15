Оля Полякова в образе Роксоланы покорила судей "Танцев со звездами" в Грузии (фото)

Состоялся третий эфир "Танцев со звездами" в Грузии, где Оля Полякова танцует с Максом Ежовым. Первое выступление пары было неудачным: за венский вальс судьи дали всего 14 баллов из 30 возможных.
Однако на этот раз удача была точно на стороне Оли и Макса.
Чем пара покорила грузинскую публику - смотрите ниже в материале Styler.
Оля Полякова со своим украинским партнером Максом Ежовым исполнили эмоциональный танец на паркете. Для выступления певица превратилась в образ Роксоланы, а Ежов - в турецкого султана.
Приталенное белое платье подчеркивало прекрасную фигуру артистки, а накидка на плечах развивалась с каждым "па" все больше. Макс был одет в костюм темно-зеленого цвета и феску.
Образы Оли и Макса на третьем эфире (фото: t.me/Kulturnaya_Prachechnaya)
Для исполнения танца пара выбрала композицию Джамалы под названием "1944", которая принесла ей победу на Евровидении в 2016 году.
Все эти факторы не могли не произвести впечатление на судей, среди которых, кстати, бывший участник украинского "Холостяка" Иракли Макацария. В результате пара Оли и Максима получила одну из самых высоких оценок - 20 баллов.
Фото: instagram.com/polyakovamusic
Напомним, что Оля Полякова принимает участие в шоу в благотворительных целях. Пока она находится на паркете, на экране появляется QR-код, по которому можно перечислить средства на бионические протезы для украинских военных. Такую практику начала Джамала на "Танцах со звездами" в Польше.
Ранее мы рассказывали, что пошло не на первом эфире "Танцев" Оли Поляковой в Грузии.
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