Оля Полякова в образе Роксоланы покорила судей "Танцев со звездами" в Грузии (фото)

Однако на этот раз удача была точно на стороне Оли и Макса.

Состоялся третий эфир "Танцев со звездами" в Грузии, где Оля Полякова танцует с Максом Ежовым. Первое выступление пары было неудачным: за венский вальс судьи дали всего 14 баллов из 30 возможных.

Чем пара покорила грузинскую публику - смотрите ниже в материале Styler.

Оля Полякова со своим украинским партнером Максом Ежовым исполнили эмоциональный танец на паркете. Для выступления певица превратилась в образ Роксоланы, а Ежов - в турецкого султана.

Приталенное белое платье подчеркивало прекрасную фигуру артистки, а накидка на плечах развивалась с каждым "па" все больше. Макс был одет в костюм темно-зеленого цвета и феску.

Образы Оли и Макса на третьем эфире (фото: t.me/Kulturnaya_Prachechnaya)

Для исполнения танца пара выбрала композицию Джамалы под названием "1944", которая принесла ей победу на Евровидении в 2016 году.

Все эти факторы не могли не произвести впечатление на судей, среди которых, кстати, бывший участник украинского "Холостяка" Иракли Макацария. В результате пара Оли и Максима получила одну из самых высоких оценок - 20 баллов.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, что Оля Полякова принимает участие в шоу в благотворительных целях. Пока она находится на паркете, на экране появляется QR-код, по которому можно перечислить средства на бионические протезы для украинских военных. Такую практику начала Джамала на "Танцах со звездами" в Польше.