Оля Полякова неочікувано покинула "Танці з зірками" в Грузії: що не сподобалося суддям (відео)

Співачка Оля Полякова та хореограф Макс Єжов покинули грузинську версію шоу "Танці з зірками". Це був 7 ефір пари на паркеті.

Про це артистка розповіла у своєму Instagram .

Яким був останній танець пари?

Завершальним виступом для Олі та Макса стала палка румба. Проте, здається, не така вже й палка, якщо глядачі та судді гідно не оцінили.

Сама Полякова про участь у шоу каже як про емоційний підйом, коли в житті мало позитивних новин.

"Цей танець, на жаль, став для нас останнім і наша команда залишає грузинські "Танці з зірками". Наша історія була яскравою і незабутньою! Для мене вона стала емоційним підйомом в той час, коли позитивні емоції справді необхідні для кожного з нас. Сподіваюсь, що глядачам ми також подарували цей драйв", - написала вона.

Танцювальна історія Полякової в Грузії

У першому ефірі пара дебютувала з патріотичним танцем під пісню "Обійми" гурту "Океан Ельзи". Оля була одягнена в довгу сукню-вишиванку, а Максим - у військову форму з українською символікою.

Однак тоді вони завоювали лише 14 балів із 30 можливих.

У другому ефірі на паркеті Полякова запалювала під "Дикі танці" Руслани.

У третьому випуску співачка перевтілилася на Роксолану, і це суддям дуже сподобалося. Вони поставили 20 балів.

Четвертий танець був створений на український лад, адже в ньому Оля та Макс постали в українських народних костюмах.

Під час п'ятого ефіру пара виконувала народний грузинський танець - картулі. Публіка була просто в захваті, а судді не менше. Тому оцінили виступ у 24 бали.

Передостаннім номером зірки став пасадобль. Проте особливим виступ став завдяки зверненню Полякової. Тоді вона згадала про загиблих під Бахмутом грузинів, які воюють за Україну.

Нагадаємо, що головною метою участі в шоу для Полякової став збір коштів на допомогу Україні та інформаційне розголошення про війну.