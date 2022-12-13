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Оля Полякова неожиданно покинула "Танцы со звездами" в Грузии: что не понравилось судьям (видео)

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Вторник 13 декабря 2022 13:32
Оля Полякова неожиданно покинула "Танцы со звездами" в Грузии: что не понравилось судьям (видео) Оля Полякова и Макс Ежов ушли из "Танцев со звездами" (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Певица Оля Полякова и хореограф Макс Ежов покинули грузинскую версию шоу "Танцы со звездами". Это был 7 эфир пара на паркете.

Об этом артистка рассказала в своем Instagram.

Каков был последний танец пары?

Завершающим выступлением для Оли и Макса стала зажигательная румба. Однако, кажется, не такая уж зажигательная, если зрители и судьи по достоинству не оценили.

Сама Полякова об участии в шоу говорит как об эмоциональном подъеме, когда в жизни мало положительных новостей.

"Этот танец, к сожалению, стал для нас последним и наша команда покидает грузинские "Танцы со звездами". Наша история была яркой и незабываемой! Для меня она стала эмоциональным подъемом в то время, когда положительные эмоции действительно необходимы для каждого из нас. Надеюсь, что зрителям мы тоже подарили этот драйв", - написала она.

Танцевальная история Поляковой в Грузии

В первом эфире пара дебютировала с патриотическим танцем под песню "Обійми" группы "Океан Ельзи". Оля была одета в длинное платье-вышиванку, а Максим - в военную форму с украинской символикой.

Однако тогда они завоевали всего 14 баллов из 30 возможных.

Во втором эфире на паркете Полякова зажигала под "Дикі танці" Русланы.

В третьем выпуске певица превратилась в Роксолану, и это судьям очень понравилось. Они поставили 20 баллов.

Четвертый танец создан на украинский лад, ведь в нем Оля и Макс предстали в украинских народных костюмах.

Во время пятого эфира пара исполняла народный грузинский танец - картули. Публика была просто в восторге, а судьи не меньше. Поэтому оценили выступление в 24 балла.

Предпоследним номером звезды стал пасодобль. Однако особым выступление стало благодаря обращению Поляковой. Тогда она вспомнила о погибших под Бахмутом грузинах, воюющих за Украину.

Напомним, что главной целью участия в шоу для Поляковой стал сбор средств на помощь Украине и информационная огласка о войне.

Ранее мы рассказывали, с каким трудом столкнулась дочь певицы во время учебы за границей.

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