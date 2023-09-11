Не стерпиться-злюбиться. 5 українських зірок, яких били чоловіки та бойфренди

Оля Полякова

Це зараз Оля Полякова перебуває у щасливих гармонійних стосунках з бізнесменом Вадимом Буряковським, разом з яким вони вже 20 років. Однак до нього у співачки були інші романи.

В одній із програм "Дорослі дівчатка" артистка розповіла, що в 16 років вона закохалася в хлопця, який ревнував її, за словами Олі, "до кожного стовпа". Так, зірка пригадала історію її походу з бойфрендом до ресторану. Тоді вона хотіла щось запитати в офіціанта, на що колишній дуже різко відреагував.

"У мене був такий ревнивий хлопець. Коли я в ресторані замовляла їжу, то не повинна була дивитися на офіціанта... І коли я одного разу підняла очі на офіціанта, щоб щось йому сказати, мені в голову полетів пакет із соком..." - поділилася Полякова.

На щастя, знаменитість знайшла в собі сили піти від обранця... Щоправда, без наслідків не обійшлося. Хлопець вирішив помститися дівчині: спочатку він спалив її будинок, а потім розбив голову.

Артистка закликала дівчат не боятися довіряти батькам, ділитися з ними подібними проблемами, адже вони зможуть за них заступитися. Сама ж виконавиця тоді не розповіла мамі про аб'юзера, який шкодив її психіці. Тепер вона шкодує про це.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Ксенія Мішина

Страждала від чоловіка-тирана також актриса Ксенія Мішина. Головна героїня реаліті-шоу "Холостячка" згадує той період зі здриганням. На своїй сторінці в Instagram вона одного разу розповідала про пережитий досвід.

"Я добре пам'ятаю той час, коли я винаймала кімнату в трьошці з чорними від цвілі стелями. Рідкісні підробітки аніматором, нескінченні проби і слова одного режисера: "Тобі ніколи не стати актрисою. Ти красива, так, але ти не актриса, ти модель", - поділилася Мішина.

Тоді ж вона познайомилася з майбутнім батьком її сина Платона. За словами зірки "Кріпосної", чоловік перевіз її в гарну квартиру, в якій вона щасливо жила зі своїм обранцем кілька місяців, не помічаючи "дзвіночків".

Потім з'явилися образи та приниження. Мішину поставили перед вибором: або професія, або сім'я.

"Далі в хід пішли руки. І нікого у світі, хто може захистити. Поліція, почувши "сімейні розбірки", просто ігнорувала такі виклики, а це ще більше посилювало бридке відчуття того, що ти на все це заслуговуєш і мусиш терпіти", - написала вона.

Утім, знаменитість зазначила, що з часом вона зуміла розірвати це замкнене коло і почати працювати над собою.

Зараз Ксенія виховує 11-річного сина сама. Попри численні запитання шанувальників про особисте життя, його подробиці актриса не розкриває.

Ксенія Мішина (фото:instagram.com/misha.k)

Lida Lee

Жертвою аб'юзивних стосунків стала також співачка та колишня підопічна MONATIKa Lida Lee. У прямому ефірі шоу "Танці з зірками", учасницею якого вона була у 2021 році, виконавиця розповідала про свій досвід.

За словами зірки, вона два з половиною роки зустрічалась з чоловіком, який застосовував у її бік насильницькі методи. Колишній був проти того, щоб вона займалася співом. Він хотів, щоб та перетворилася на домогосподарку.

"Він хотів, щоб поруч була жінка, яка тільки готує, дивиться на нього і робить усе те, що він каже. Я ніколи не чула від нього підтримки, він не хвалив мою творчість. У цих стосунках я знецінила себе і як жінку, і як артистку. Але для нього цього було мало. Багато було психологічного аб'юзу і його не можна викреслити навіть зараз", - ділилася артистка подробицями.

Зрештою Lida Lee змогла вийти з цих стосунків, хоча, за її словами, було дуже важко і боляче.

"Після цієї ситуації у мене з'явилося каре. Також з'явилася і сама Lida Lee, яку ви знаєте", - сказала зірка.

Lida Lee (фото: instagram.com/lidalee_official)

Гайтана

Не з чуток знає, що таке мати справу з домашнім тираном, і співачка Гайтана. Виконавиця навіть наймала тілоохоронця, тому що її колишній переслідував її та погрожував.

"Одного разу я найняла охоронця... Це був вимушений крок. Мені погрожував колишній. Після чергового скандалу я викликала міліцію, коли він спав, і, зібравши речі, назавжди зникла з його життя", - розповідала Гайтана у своєму блозі в Інстаграм.

Знаменитість додала, що після такого, м’яко кажучи, невдалого досвіду стосунків, вона на наважувалася вступати в нові і їй довго снилися жахи.

"Він довго переслідував мене і намагався підловити, коли я поверталася додому. Дзвонив кожні 5 хвилин, кричав у слухавку, що кохає, не може без мене жити, і якщо я не повернуся, обіцяв накласти на себе руки... Це були токсичні стосунки, які вбивали мене. Я робила помилку щоразу, коли терпіла і прощала фізичне насильство. Мені знадобилися роки, щоб перестати бачити страшні сни, боятися і знову повірити в себе", - зізнавалася Гайтана.

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Юлія Зорій

Коли телеведучій "Ранку у великому місті" на ICTV Юлії Зорій було 23 роки, вона втратила маму. Тоді її підтримала кохана людина.

"Усе було чудово, окрім одного моменту, який я зрозуміла за деякий час... Людина, яка мене сильно кохала, весь час психологічно принижувала. Ти не можеш зрозуміти цього в моменті, та й повірити... Він так робив, тому що любить і ревнує", - згадує Зорій.

За словами Юлії, вона оправдовувала всі його вчинки, навіть тоді, коли він підіймав на неї руку.

Пара була разом близько року, але потім телеведуча зрозуміла, що з неї досить, і пішла від бойфренда.

"Я розуміла, що мені тут не місце і треба швидше бігти, але я не могла... Тебе доводять до такого стану, що ти починаєш думати: кому така ще буде потрібна... Коли я зараз усе це згадую, то це жах. Єдиним правильним рішенням було припинити це", - зауважила Юлія.

Юлія Зорій (фото: instagram.com/yulia_zoriy)