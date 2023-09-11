Не стерпится-слюбится. 5 украинских звезд, которых избивали мужчины и бойфренды

Оля Полякова

Это сейчас Оля Полякова находится в счастливых гармоничных отношениях с бизнесменом Вадимом Буряковским, вместе с которым они уже 20 лет. Однако до него у певицы были другие романы.

В одной из программ "Взрослые девочки" артистка рассказала, что в 16 лет она влюбилась в парня, который ревновал ее, по словам Оли, "к каждому столбу". Да, звезда вспомнила историю ее похода с бойфрендом в ресторан. Тогда она хотела что-то спросить официанта, на что бывший очень резко отреагировал.

"У меня был такой ревнивый парень. Когда я в ресторане заказывала еду, то не должна была смотреть на официанта... И когда я однажды подняла глаза на официанта, чтобы что-то ему сказать, мне в голову полетел пакет с соком..." - поделилась Полякова.

К счастью, знаменитость нашла в себе силы уйти от избранника... Правда, без последствий не обошлось. Парень решил отомстить девушке: сначала он сжег ее дом, а затем разбил голову.

Артистка призвала девушек не бояться доверять родителям, делиться с ними подобными проблемами, ведь они смогут за них вступиться. Сама же исполнительница тогда не рассказала маме об абьюзере, который вредил ее психике. Теперь она сожалеет об этом.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Ксения Мишина

Страдала от мужа-тирана также актриса Ксения Мишина. Главная героиня реалити-шоу "Холостячка" вспоминает тот период с содроганием. На своей странице в Instagram она однажды рассказывала о пережитом опыте.

"Я хорошо помню то время, когда я снимала комнату в трешке с черными от плесени потолками. Редкие подработки аниматором, бесконечные пробы и слова одного режиссера: "Тебе никогда не стать актрисой. Ты красивая, да, но ты не актриса, ты модель", - поделилась Мишина.

Тогда же она познакомилась с будущим отцом ее сына Платона. По словам звезды "Крепостной", мужчина перевез ее в хорошую квартиру, в которой она счастливо жила со своим избранником несколько месяцев, не замечая "звоночков".

Затем появились обиды и унижения. Мишину поставили перед выбором: либо профессия, либо семья.

"Дальше в ход пошли руки. И никого в мире, кто может защитить. Полиция, услышав "семейные разборки", просто игнорировала такие вызовы, а это еще больше усиливало гадкое ощущение того, что ты всего этого заслуживаешь и должен терпеть", - написала она.

Впрочем, знаменитость отметила, что со временем сумела разорвать этот замкнутый круг и начать работать над собой.

Сейчас Ксения воспитывает 11-летнего сына сама. Несмотря на многочисленные вопросы поклонников о личной жизни, ее подробности актриса не раскрывает.

Ксения Мишина (фото:instagram.com/misha.k)

Lida Lee

Жертвой абьюзивных отношений стала певица и бывшая подопечная MONATIKa Lida Lee. В прямом эфире шоу "Танцы со звездами", участницей которого она была в 2021 году, исполнительница рассказывала о своем опыте.

По словам звезды, она два с половиной года встречалась с мужчиной, применявшим в ее сторону насильственные методы. Бывший был против того, чтобы она занималась пением. Он хотел, чтобы та превратилась в домохозяйку.

"Он хотел, чтобы рядом была женщина, которая только готовит, смотрит на него и делает все то, что он говорит. Я никогда не слышала от него поддержки, он не хвалил мое творчество. В этих отношениях я обесценила себя и как женщину, и как артистку. Но для него этого было мало. Много было психологического абьюза, и его нельзя вычеркнуть даже сейчас", - делилась артистка подробностями.

В конце концов, Lida Lee смогла выйти из этих отношений, хотя, по ее словам, было очень тяжело и больно.

"После этой ситуации у меня появилось каре. Также появилась и сама Lida Lee, которую вы знаете", - сказала звезда.

Lida Lee (фото: instagram.com/lidalee_official)

Гайтана

Не понаслышке знает, что такое иметь дело с домашним тираном, и певица Гайтана. Исполнительница даже нанимала телохранителя, потому что ее бывший преследовал ее и угрожал.

"Однажды я наняла охранника... Это был вынужденный шаг. Мне угрожал бывший. После очередного скандала я вызвала милицию, когда он спал, и, собрав вещи, навсегда исчезла из его жизни", - рассказывала Гайтана в своем блоге в Инстаграм.

Знаменитость добавила, что после такого, мягко говоря, неудачного опыта отношений, она не решалась вступать в новые и ей долго снились ужасы.

"Он долго преследовал меня и пытался подловить, когда я возвращалась домой. Звонил каждые 5 минут, кричал трубку, что любит и не может без меня жить, и если я не вернусь, обещал покончить с собой... Это были токсичные отношения, которые убивали меня. Я совершала ошибку каждый раз, когда терпела и прощала физическое насилие. Мне понадобились годы, чтобы перестать видеть страшные сны, бояться и снова поверить в себя", - признавалась Гайтана.

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Юлия Зорий

Когда телеведущей "Утра в большом городе" на ICTV Юлии Зорий было 23 года, она потеряла маму. Тогда ее поддержал любимый человек.

"Все было прекрасно, кроме одного момента, который я поняла за некоторое время... Человек, который меня сильно любил, все время психологически унижал. Ты не можешь понять этого в моменте, да и поверить... Он так делал, потому что любит и ревнует", - вспоминает Зорий.

По словам Юлии, она оправдывала все его поступки даже тогда, когда он поднимал на нее руку.

Пара была вместе около года, но потом телеведущая поняла, что с нее достаточно, и ушла от бойфренда.

"Я понимала, что мне здесь не место и надо быстрее бежать, но я не могла... Тебя доводят до такого состояния, что ты начинаешь думать: кому такая еще будет нужна... Когда я сейчас все это вспоминаю, это ужас. Единственным правильным решением было прекратить это", - отметила Юлия.

Юлия Зорий (фото: instagram.com/yulia_zoriy)