Оля Полякова у грузинських "Танцях з зірками" виконала чуттєвий номер: оцінки суддів шокують

На паркеті Полякова разом зі своїм партнером, українським хореографом Максимом Єжовим, продемонструвала зворушливий номер.

Пара танцювала під хіт відомого гурту "Океан Ельзи" - "Обійми".

На відео видно, що Оля була одягнена у довгій сукні-вишиванці, а Максим - у військовій формі з українською символікою.

"Дякую всьому грузинському народу за велику підтримку, яка так потрібна у наш час", - написала артистка.

В кінці судді шоу, серед яких був і бізнесмен, екс-"Холостяк" Іраклі Макацарія, не надто високо оцінили виступ Олі Полякової. Зокрема, з 30 можливих балів артистка отримала лише 14.

Результат співачки був одним із найнижчих у першому випуску шоу.