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Оля Полякова в грузинских "Танцах со звездами" исполнила чувственный номер: оценки судей шокируют

Оля Полякова выступила в "Танцах со звездами в Грузии" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Грузии 31 октября начались прямые эфиры "Танцев со звездами", где участвует известная украинская артистка Оля Полякова. На шоу певица дебютировала с венским вальсом.

Видео выступления она опубликовала на своей странице в Instagram.

На паркете Полякова вместе со своим партнером, украинским хореографом Максимом Ежовым продемонстрировала трогательный номер.

Пара танцевала под хит известной группы "Океан Ельзи" - "Обійми".

На видео видно, что Оля была одета в длинном платье-вышиванке, а Максим - в военной форме с украинской символикой.

"Благодарю весь грузинский народ за большую поддержку, которая так нужна в наше время", - написала артистка.

В конце судьи шоу, среди которых был и бизнесмен, экс-"Холостяк" Иракли Макацария, не слишком высоко оценили выступление Оли Поляковой. В частности, из 30 возможных баллов артистка получила всего 14.

Результат певицы был одним из самых низких в первом выпуске шоу.

Ранее мы сообщали, что недавно Поляковой удаляли Instagram из-за правды о событиях в Украине.

Также звезда рассказывала, куда она вывезла младшую дочь из-за войны.

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Танці з зіркамиОля Полякова