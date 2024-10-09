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Оля Полякова честно рассказала о кризисе в браке: "Я уже не знаю, что нас держит"

Среда 09 октября 2024 11:43
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Оля Полякова честно рассказала о кризисе в браке: "Я уже не знаю, что нас держит" Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская певица Оля Полякова, которая ранее объяснила тесную дружбу с "хорошими русскими", рассказала о непростом периоде в отношениях с супругом за период полномасштабной войны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы Маше Ефросининой в рамках программы "Экзамен. Новая реальность".

Как известно, певица замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским, который старше ее на 16 лет. Сейчас в их отношениях наметился кризис, о чем Полякова откровенно рассказала в интервью.

Сначала артистка рассказала, что ее супруг на днях попросил у нее номер Леси Никитюк. Машу Ефросинину очень удивило это, на что Полякова ответила, что она никогда не спрашивает мужа, зачем это ему. А затем разоткровенничалась на тему брака.

"Я уже не знаю, что там держит нас. Мы уже вместе 20 лет, 20 лет только браку. А до этого мы же еще что-то там. Короче, 21-22 года вместе", - подсчитала Полякова.

Оля Полякова честно рассказала о кризисе в браке: &quot;Я уже не знаю, что нас держит&quot;Полякова с супругом (фото: instagram.com/polyakovamusic)

На вопрос Ефросининой, что держит их брак, Оля сначала отшутилась, что это недвижимость. А потом заговорила о более серьезных вещах.

"Мы за эти три года пережили кризис. Он был связан сначала с войной, потом с моим личным кризисом, когда ты подводишь линию и думаешь, что я хочу сейчас. У каждого взрослого человека эти вопросы возникают. И тот, кто говорит, что такого не существует через 20 лет брака, я в это не верю", - отметила знаменитость.

Также она разоткровенничалась, что пока не смогла дать себе ответы на все вопросы, которые ее беспокоят. Но в то же время она не представляет свою дальнейшую жизнь без супруга.

"Я до этой секунды не ответила на собственные вопросы. Но я точно поняла, что этот человек для меня очень важен. И если какая-то тема меня и триггерит, то это не мама или папа, а вот эти отношения и насколько они для меня важные. У меня даже мысль, что может быть иначе, вызывает истерику и слезы. Я этого очень сильно боюсь. Это уже родство. Это фундамент. Я с ним советуюсь. Он всегда дает лучшие советы в моей жизни", - честно сказала Полякова.

На видео этот момент можно посмотреть с 01:07:47.

Что известно о браке Оли Поляковой

11 сентября певица и ее супруг Вадим Буряковский отметили 20 лет совместной жизни.

В этом браке родились две дочери: Мария, которой 19 лет, и Алиса, которой 13 лет.

Несмотря на загруженный график и частые гастроли, артистка всегда находит время для семьи и двух детей. Вадим не только поддерживает жену в ее карьере, но и принимает активное участие в воспитании детей.

Оля Полякова честно рассказала о кризисе в браке: &quot;Я уже не знаю, что нас держит&quot;Скриншот

В прошлом году ходили слухи, что Полякова и Буряковский якобы разводятся. Исполнительница эмоционально заявляла, что не собирается этого делать.

Более того, во время войны их отношения с мужем стали куда более крепкими.

Оля Полякова честно рассказала о кризисе в браке: &quot;Я уже не знаю, что нас держит&quot;

Оля Полякова с мужем и детьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Ранее украинская певица Ассоль сообщила о разрыве с мужем.

Также Оля Полякова удивила новой прической.

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