Оля Полякова у білому боді посвітила пишним бюстом (фото)

Так, виконавиця вирішила привітати себе з днем народження, опублікувавши відвертий допис, наповнений вдячністю та любов’ю до себе і свого життя.

"Ну шо, з днем народження мене! Як воно? Та афігенно!", - пише артистка, додаючи, що, попри стереотипи, у своєму віці вона почувається енергійною, сильною, здоровою, веселою, розумною та "гарною, як сонце".

Полякова наголосила, що важливо бачити свої досягнення, цінувати себе і дякувати за те, ким ти є.

"Люблю себе, свою сімʼю, свою роботу, свою команду, своїх друзів, своє життя! І так я все це заслужила! Дякую вам люди, і всесвіту! Миру нам!", - підсумувала співачка.

Натхненний пост артистка доповнила кадром з нової фотосесії. На ньому вона позує в боді, який ідеально підкреслює її груди.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Реакція юзерів

У коментарях колеги та шанувальники засипають красуню компліментами, вітають з днем народження та бажають їй здійснення мрій.

Оля, ти прекрасна. Нехай цей рік буде тебе вартий

Такої, як ти, більше не існує! З днем народження, моя королева

Олюсік! Палка красуня на всі часи! Королева наших сердець! Вітаємо!

Оля, ти прекрасна. Нехай цей рік буде тебе вартий

Бріджит Бордо, циця гарна

Ти - суцільний драйв, секс, краса і талант. Захоплюємось тобою всією родиною forever!

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)