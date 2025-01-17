Оля Полякова в белом боди посветила пышным бюстом (фото)

Так, исполнительница решила поздравить себя с днем рождения, опубликовав откровенное сообщение, наполненное благодарностью и любовью к себе и своей жизни.

"Ну шо, с днем рождения меня! Как оно? Да афигенно!", - пишет артистка, добавляя, что, несмотря на стереотипы, в своем возрасте она чувствует себя энергичной, сильной, здоровой, веселой, умной и "красивой, как солнце".

Полякова подчеркнула, что важно видеть свои достижения, ценить себя и благодарить за то, кем ты есть.

"Люблю себя, свою семью, свою работу, свою команду, своих друзей, свою жизнь! И так я все это заслужила! Спасибо вам люди, и вселенной! Мира нам!", - подытожила певица.

Вдохновенный пост артистка дополнила кадром из новой фотосессии. На нем она позирует в боди, который идеально подчеркивает ее грудь.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Реакция юзеров

В комментариях коллеги и поклонники засыпают красавицу комплиментами, поздравляют с днем рождения и желают ей исполнения желаний.

Оля, ти прекрасна. Нехай цей рік буде тебе вартий

Такої, як ти, більше не існує! З днем народження, моя королева

Олюсік! Палка красуня на всі часи! Королева наших сердець! Вітаємо!

Оля, ти прекрасна. Нехай цей рік буде тебе вартий

Бріджит Бордо, циця гарна

Ти - суцільний драйв, секс, краса і талант. Захоплюємось тобою всією родиною forever!

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)