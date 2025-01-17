Оля Полякова в белом боди посветила пышным бюстом (фото)

Певица Оля Полякова сегодня празднует свой 46-й день рождения. По этому случаю артистка поделилась новым горячим фото, которое уже вызвало бурное обсуждение среди ее поклонников.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.
Так, исполнительница решила поздравить себя с днем рождения, опубликовав откровенное сообщение, наполненное благодарностью и любовью к себе и своей жизни.
"Ну шо, с днем рождения меня! Как оно? Да афигенно!", - пишет артистка, добавляя, что, несмотря на стереотипы, в своем возрасте она чувствует себя энергичной, сильной, здоровой, веселой, умной и "красивой, как солнце".
Полякова подчеркнула, что важно видеть свои достижения, ценить себя и благодарить за то, кем ты есть.
"Люблю себя, свою семью, свою работу, свою команду, своих друзей, свою жизнь! И так я все это заслужила! Спасибо вам люди, и вселенной! Мира нам!", - подытожила певица.
Вдохновенный пост артистка дополнила кадром из новой фотосессии. На нем она позирует в боди, который идеально подчеркивает ее грудь.
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
В комментариях коллеги и поклонники засыпают красавицу комплиментами, поздравляют с днем рождения и желают ей исполнения желаний.
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)